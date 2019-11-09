Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de

ÇAVUŞOĞLU: SURİYE'NİN ZENGİNLİKLERİ ÜZERİNDE KİMSENİN HAKKI YOKTUR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile EİT Genel Sekreteri Dr. Hadi Soleimanpour, düzenlenen basın toplantısıyla soruları yanıtladı. ABD'nin açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Orada petrol rezervleri için bulunduklarını açıkça itiraf ediyorlar. Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için ona el koymayı saklayamayan bir ülkeden bahsediyoruz. Özellikle buradan elde edilen gelirle YPG/ PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz. Geçmişte DAEŞ de dahil YPG/PKK petrol kaçakçılığı yapıyordu. Suriye'nin zenginlikleri üzerinde kimsenin hakkı yoktur. Türkiye olarak Barış Pınarı Harekatı'nı Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, buradaki terör örgütlerini temizlemek için başlattık. Suriye'nin bölünmesinin önüne geçtik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bu bölgenin huzura kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. İnsani boyutu ile ilgilenirken Astana garantörleri olarak Anayasa Komisyonu'nun başarılı olması için çaba sarf edeceğiz. Anayasa Komisyonu için henüz iyimser olmak erken. Buraya on binlerce kilometreden gelip 'Suriye'nin petrol rezevrlerini bizler değerlendireceğiz' demek uluslararası hukuka aykırıdır. Biz buna karşıyız. Buralar Suriye halkınındır."