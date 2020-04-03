Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı ödemeleri ikametlerde yapılacak

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde vatandaşlara yapılacak olan ödemeler artık PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacak.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" toplantısı Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu destek programı çerçevesinde yapılacak ödemelerin bugün saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Dağıtımda mutemet olarak görev alacak ekipler kaymakamlıklar tarafından belirlenirken, vefa sosyal destek grubunda görevli olanlar bu kapsamda görevlendirilmeyecek.