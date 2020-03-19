Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ekonomiye can suyu niteliğinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ekonomiye can suyu niteliğinde - Son Dakika Ekonomi

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ekonomiye can suyu niteliğinde

6 saat önce

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi işletmeler ve bireylere can suyu olacak.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ekonomiye can suyu niteliğinde, System.String[]

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi işletmeler ve bireylere can suyu olacak. Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle." ifadelerini kullandı.

Üniversite'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 21 maddelik ekonomi paketini yorumlayan Gündoğdu, koronavirüs salgının ekonomik anlamda etkilerini azaltmak için açıklanan paketin işletmeler ve bireyler için can suyu niteliğinde olduğunu kaydetti.

Türkiye için iki yıldır yaşanan ekonomik sıkıntılara ek olarak virüsün yarattığı panik ortamının büyük talihsizlik olduğunu kaydeden Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi işletmeler ve bireylere can suyu olacak. Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle. Yaşanan panik ortamından en az hasarla çıkabilmek için sadece para politikası yeterli değil. Maliye politikasının da devreye sokulması gerekli.

Dün yapılan açıklamalarla bu yönde bazı önlemler alındı. Pakete göre piyasaya toplam 100 milyar liralık kaynak aktarılacak. İşletmelerin kredi ve vergi ödemelerinden emeklilerin maaşına kadar hem ekonomik hem de sosyal destekler söz konusu. İhracatçılar ve konut sektörünün de dahil edildiği tedbirlerde istihdam sürekliliğinin düşünülmesi önemli bir durum. Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle. Virüsün etkilerinin büyüyerek devam etmesi durumunda ise bu önlemler yetersiz kalabilir. Bu nedenle kısa vadeli ve istikrar sağlayıcı reformların yapılması, oluşabilecek global risklerle başa çıkmada ülkemiz için daha faydalı olacaktır."

Koronavirüs, İstanbul, Gündoğdu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:00 Kaynak: AA

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