"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi, turizm sektörüne nefes aldıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi turizm sektörü temsilcilerini heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı destek açıklaması, ilgili sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Sezon için hazırlıklarını sürdüren turizm sektörü temsilcileri, paketin sektörü rahatlatacağını vurguladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, açıklanan tedbirlerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Bu desteklerle ilgili uzun zamandır Bakan Ersoy ile çalışma içinde olduklarını belirten Çorabatır, "Açıklanan 21 madde var. Bunlardan çoğu turizm sektörünü olumlu etkileyecek maddeler. Direkt turizm sektörünü etkileyen maddeler de bulunuyor." dedi.

"Paket moral kaynağı oldu"

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkının, vergilerin, SGK primlerinin altı ay ertelenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çorabatır, nisan-mayıs aylarına denk gelen, sezonun başlangıcında tüm otelcilerin bankalara kredi ödemeleriyle ilgili ertelemenin önem arz ettiğini bildirdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisinin turizmle ilgili kısmının sektöre destek olacağına değinen Çorabatır, asgari ücret desteğinin devam etmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye alınacak olmasının önemine işaret etti.

İç piyasanın canlanmasıyla ilgili hava yolu taşımacılığına verilen desteklerin de önemli olduğunu anlatan Çorabatır, "KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi, iç turizmi canladıracak, bilet fiyatlarına yansıyacak. Konaklama vergisinin kasım ayında başlaması bize avantaj yaratacaktır. Açıklanan paket, önemli bir moral kaynağı oldu. Destekler turizm sektörüne nefes aldıracaktır." diye konuştu.

"Önlemler yerinde ve doğrudur"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da turizm sektörünün kendisiyle ilintili birçok sektörü tetiklediğini, çarpan etkisi yarattığını söyledi.

Alınan önlemlerin sektörün nefes alması noktasında yerinde ve doğru olduğuna işaret eden Yağcı, "Alınacak ek önlemlerle turizm sektörü daha da canlandığında, kendisiyle ilintili diğer sektörleri de canlandıracaktır. Virüsün etkisinin bir an önce gitmesini temenni ediyoruz. Bu noktada koronavirüs sadece bir sağlık vakası değildir. Bunu ekonomik bir olgu olarak gören ve bu konuda destek tedbirleri alan Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

"İlk adım için önemli destekler"

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise duyurulan desteklerin ilk adım olarak çok önemli olduğunu ifade etti.

Hükümetin sektör için önemli bir çalışma yaptığına dikkati çeken Kınay, "Turizm sektörünü doğrudan etkileyen önemli destekler var. Otelleri, çalışanları, ulaşımı ilgilendiriyor. Dünyada birçok hava yolu şirketi iflas ederken, THY'ye destek açıklaması çok önemli bir karar." değerlendirmesinde bulundu.