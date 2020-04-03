"Ekonomik İstikrar Paketi" kapsamında sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı

Trabzon'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulamayla, sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı.

PTT şubelerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, Trabzon'da güvenlik güçleri aracılığıyla hak sahiplerine dağıtılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, belirlenen adreslere giden görevliler, ödemeleri vatandaşlara evlerinde gerçekleştiriyor.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak bin liralık sosyal yardımlar, güvenlik güçlerimiz aracılığıyla il genelindeki vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilmeye başlandı." ifadeleri yer aldı.