Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa 11 milyar TL'lik destek - Son Dakika

Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa 11 milyar TL'lik destek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı ile ülke genelindeki esnaf, işçi ve işverene 11 milyarlık destek sağlandığını, bu rakamın ise Gaziantep'te 309 milyonu aştığını kaydetti.

Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa 11 milyar TL'lik destek, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı ile ülke genelindeki esnaf, işçi ve işverene 11 milyarlık destek sağlandığını, bu rakamın ise Gaziantep'te 309 milyonu aştığını kaydetti.


Milletvekili Nejat Koçer, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı ile toplam 252 milyar TL'lik, Sosyal Koruma Kalkanı ile de 11 milyar TL'lik destek sağlandığını kaydetti. Koçer, Gaziantep'te ise esnaf, işçi ve işverene ise toplam 309 milyon TL'lik ödeme yapıldığını belirterek, "Şehrimiz Gaziantep'e yapılan ödemeler ise sosyal destek programıyla 205 milyon 332 bin TL, kısa çalışma ödeneğiyle 79 milyon 765 bin 605 TL, nakdi ücret desteğiyle 10milyon 143bin 897 TL, işsizlik ödeneğiyle 13 milyon 958 bin 860 TL olmak üzere toplam 309 milyon 200 bin 362 TL'dir. Bireysel ihtiyaç desteği, esnaf destek paketi, kısa çalışma ödeneği, vergi ertelemesi, asgari ücret desteği gibi tedbir ve uygulamalar ile esnafımız, işçimiz, işverenimiz bu zor süreçte desteklenmiş, devlet ile millet kenetlenmiştir. Elbet salgının üstesinden gelinecektir. Salgın sonrası süreçte ise üretimimiz artmaya, ekonomimiz güçlenmeye, ülkemiz büyümeye devam edecektir. Bize düşen ülkemize, milletimize, devletimize güvenmek, sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirleri elden bırakmadan çalışmaktır. İnanıyorum ve diyorum ki birlikte başaracağız" dedi.


Koçer, Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı ile desteklenen aile ve yardım miktarı ile ilgili ise şu bilgileri verdi:


"5,5 milyon aileye bin TL maddi yardım, 4 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği desteği, 1 milyon 100 bin esnafa 25 bin TL'lik esnaf destek finansmanı, 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği, 181 bin işletmeye 1455,6 milyar TL işe devam finansmanı, 66 milyar TL'lik vergi ve diğer ödemelerde ertelenme sağlanmıştır. Sosyal Destek Programıyla 205 milyon 332 bin TL, Kısa Çalışma Ödeneğiyle 79 milyon 765 bin 605 TL, Nakdi Ücret Desteğiyle 10 milyon 143 bin 897 TL, İşsizlik Ödeneğiyle 13 milyon 958 bin 860 TL olmak üzere toplam 309 milyon 200 bin 362 TL'dir."


Koçer, Türkiye'nin pandemi sürecinde her kesime destek olunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumları başarılı bir mücadele sürecine imza atmışlardır. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanları ile bir yandan tüm dünyanın gıpta ile baktığı sağlık sistemimize ardı ardına dahil edilen yeni sağlık kompleksleri ile şehir hastanelerinin açılışları yapılırken bir yandan da devletimiz ve milletimiz el ele verdi. Esnaftan işçiye, KOBİ'lerden dar gelirliye tüm vatandaşlarımızın yanında durulmuş, destek olundu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Milletvekili, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 02:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa 11 milyar TL'lik destek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 21:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa 11 milyar TL'lik destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]