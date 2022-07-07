Ekonomik Kriz İbb, İett ve 13 İlçe Belediyesine Ek Bütçe Hazırlattı - Son Dakika
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Ekonomik Kriz İbb, İett ve 13 İlçe Belediyesine Ek Bütçe Hazırlattı

07.07.2022 18:37
Ekonomik Kriz İbb, İett ve 13 İlçe Belediyesine Ek Bütçe Hazırlattı

Ekonomik krizden etkilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 13 ilçe belediyesi ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), ek bütçe hazırlamak zorunda kaldı. Ek bütçe talepleri, İBB Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

Ekonomik krizden etkilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 13 ilçe belediyesi ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), ek bütçe hazırlamak zorunda kaldı. Ek bütçe talepleri, İBB Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının sonuncusu, bugün Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda, İBB ve 13 ilçe belediyesi ile İETT'nin ek bütçe talepleri gündeme geldi.

İBB, 2022 yılı bütçesinde, yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle personel ve sosyal güvenlik giderleri olmak üzere bütün bütçe kalemlerinde ilave ödenek ihtiyacı duyulduğunu bildirdi.

İBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

İETT'nin 2022 yılı bütçe tahminlerinin dışında oluşan yüksek enflasyon ve döviz kuru artışı sonucunda akaryakıt giderleri ve diğer bütçe kalemlerinde ek ödenek ihtiyacının ortaya çıktığını belirtildi. Toplu taşıma hizmetlerinin yılın sonuna kadar aksamadan devam edebilmesi için ek bütçe talep edildi. İETT'nin 2 milyar 356 milyon 948 bin TL ek bütçesi de İBB Meclisi'nden oybirliğiyle geçti.

13 ilçe belediyesinin oy birliğiyle kabul edilen ek bütçeleri de şöyle oldu:

Arnavutköy Belediyesi: 730 milyon TL

Ümraniye Belediyesi: 582 milyon TL

Kartal Belediyesi: 523 milyon TL

Beylikdüzü Belediyesi: 454 milyon 48 bin TL

Bakırköy Belediyesi: 453 milyon 829 bin 547 TL

Avcılar Belediyesi: 400 milyon TL

Ataşehir Belediyesi: 390 milyon TL

Küçükçekmece Belediyesi: 370 milyon TL

Şişli Belediyesi: 350 milyon TL

Silivri Belediyesi: 280 milyon TL

Beşiktaş Belediyesi: 236 milyon 304 bin TL

Güngören Belediyesi: 220 milyon TL

Sultanbeyli Belediyesi: 186 milyon 356 bin TL

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Esenyurt Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'ndan Riskli Yapıların Dönüşümüne de Ek Bütçeye de Ret Esenyurt Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'ndan Riskli Yapıların Dönüşümüne de Ek Bütçeye de Ret Kartal Belediyesi ve İbb'den Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Desteği Kartal Belediyesi ve İbb'den Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Desteği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekonomik Kriz İbb, İett ve 13 İlçe Belediyesine Ek Bütçe Hazırlattı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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