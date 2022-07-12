Ekonomik kriz Meta'yı da vurdu: Şirkette kıyım başladı! - Son Dakika
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Ekonomik kriz Meta'yı da vurdu: Şirkette kıyım başladı!

12.07.2022 15:00
Ekonomik kriz Meta'yı da vurdu: Şirkette kıyım başladı!

Zuckerberg, Meta için radikal kararlar planlıyor. Şirket, ekonomik krizden az yarayla kurtulmak için işten çıkarılacak kişileri belirliyor.

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, dev şirketlerin çalışma planında önemli değişiklik yapmasına neden oluyor. Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta da bu şirketlerden sadece bir tanesi. Görünüşe göre şirket, ekonomik krizle savaşta radikal kararlar almak üzere.

Zuckerberg, yöneticilerinden işten çıkarılacak kişileri belirlemelerini istedi

Mark Zuckerberg, bu ayın başında ekonomik kaygılarını bir soru cevap etkinliğinde dile getirmişti. Öyle ki şirketin içinde bulunduğu durumu "Meta'nın yakın tarihteki en kötü düşüşlerinden biri" olarak nitelendiren ünlü isim, yöneticilerine emri verdi.

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The Information'a göre Meta Varlık ve Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Maher Saba, önemli mevkilerdeki yöneticilerine ekiplerini daraltma emri verdi. Gönderilen yazıda "kötü performans gösteren çalışanları tespit edin" uyarısı bulunuyor. Şirket bu yöntemle işten çıkarılacak kişileri belirleyecek

Ekonomik kriz Meta'yı da vurdu: Şirkette kıyım başladı!

2021 yılında büyük bir değişime giden şirket, Facebook adını Meta olarak değiştirdi. Ardından Mark Zuckerberg'in çılgın projesi Metaverse hayatımıza giriş yaptı. Şirket için yükseliş dönemi olarak görülse de şu sıralar yaşanan küresel kriz, etkilerini şirkette de gösteriyor.

Temmuz'un ilk günlerinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Zuckerberg, işten çıkarmaların sinyallerini vermişti. Şirketin zor hedefler koyduğunu, çalışanların zorlanacağı bir süreç olduğunu belirtmişti. Mark Zuckerberg de yaptığı açıklamada daha agresif hedeflerin bazı personelin ayrılmasına neden olmasını umduğunu söyledi.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ekonomik kriz Meta'yı da vurdu: Şirkette kıyım başladı! - Son Dakika

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