Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar alım gücünün zayıflamasından şikayetçi. Ekonomik kriz nedeniyle bayram yapamadıklarını söyleyen insanlar bu yıl da 'nerede o eski bayramlar' dedi.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar alım gücünün zayıflamasından şikayetçi. Ekonomik kriz nedeniyle bayram yapamadıklarını söyleyen insanlar bu yıl da 'nerede o eski bayramlar' dedi

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