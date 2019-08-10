Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz
58 dakika önce
Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar alım gücünün zayıflamasından şikayetçi. Ekonomik kriz nedeniyle bayram yapamadıklarını söyleyen insanlar bu yıl da 'nerede o eski bayramlar' dedi.
Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar alım gücünün zayıflamasından şikayetçi. Ekonomik kriz nedeniyle bayram yapamadıklarını söyleyen insanlar bu yıl da 'nerede o eski bayramlar' dedi
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:57
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