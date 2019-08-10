Son Dakika Haberleri: Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz
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Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz

1 saat önce

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar alım gücünün zayıflamasından şikayetçi. Ekonomik kriz nedeniyle bayram yapamadıklarını söyleyen insanlar bu yıl da 'nerede o eski bayramlar' dedi

Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz, System.String[]
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatile gidecekler yollara çıkmaya başladı. Bayramı evinde geçirecekler ise bayram alışverişi için çarşı ve mağazaların yolunu tuttu.

Alışverişlerin vazgeçilmez adresi bu yıl da İstanbul Eminönü oldu. Ama fiyatlar pek memnun etmedi. Dükkan sahipleri her ne kadar şekeri, tatlıyı, lokumu geçen yılki fiyatlar üzerinden satıyoruz dese de vatandaşı inandıramadı.
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Kurban Bayramı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:04 
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