Ekonomik krizdeki Esed rejiminin muhaliflerin bölgesine ticari geçiş noktası açma girişimi başarısız oldu - Son Dakika

Suriye'de ekonomik krizle mücadele eden Beşşar Esed rejiminin, muhaliflerin kontrol ettiği İdlib ili ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesinde ticari geçiş noktası oluşturma girişimleri sonuçsuz kaldı.

Esed rejimi halihazırda kötü durumdaki ekonomisini canlandırmak için ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrol ettiği bölgeyle ticari faaliyetlerde bulunmak istiyor.

Rejim, bu kapsamda Rusya aracılığıyla, İdlib'in Serakib ilçesinde, Halep'in güney batı kırsalındaki Mizanaz köyü ile kuzeyindeki FKH bölgesinde ve Bab ilçesinde Ebu Zindeyin bölgesinde, halkın gidiş gelişleri ve ticari faaliyetler için geçiş noktaları açmak istedi.

Ancak halkın ve tüccarların, Esed rejiminin kontrol ettiği alanlara güvenlik kaygıları nedeniyle gitmek istememesi ve rejim güçlerinin zaman zaman muhaliflerin kontrolündeki topraklara saldırması nedeniyle geçiş noktaları kurulamadı.

Rusya'nın iddiaları

Rejim destekçisi Rusya da Esed rejimini ekonomik krizden çıkarmanın yollarından biri olarak gördüğü ticari geçiş noktaları için girişimlerini hızlandırdı.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, taraflar arasında herhangi bir uzlaşmaya varılmadığı halde aksi yönde açıklamalar yaparak Türkiye ve muhalifler üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Russia Today, Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı 24 Mart tarihli haberinde, İdlib ve Halep'te 3 geçiş noktası açılması için Türk tarafı ile anlaşmaya varıldığını iddia etmişti.

Türk güvenlik kaynakları ise anlaşma sağlandığını teyit etmemişti. Kaynaklar, Şubat 2020'den itibaren Rusya'nın tek taraflı geçiş noktası açma öneri ve girişimlerinin bölge halkının protestoları ile kuzeydeki bölgelere yönelik hava ve kara saldırıları nedeniyle uygulamaya geçemediğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, "Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki topraklarda faaliyetlerini yoğunlaştıran terörist gruplar, çıkış koridorlarında vatandaşların çıkışını ve araçların hareketini engelliyor ve provokasyon için ateş ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, 3 kontrol noktasında güvenlik sağlanana kadar geçişlerin durdurulacağı paylaşılmıştı.

AA'ya konuşan Türk yetkililer ise zaten açılmış ve işlemekte olan geçiş noktaları bulunmadığını anımsattı.