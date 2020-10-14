Ekonomik krizdeki İran, Irak'taki 5 milyar doların peşinde - Son Dakika

Ekonomik krizdeki İran, Irak'taki 5 milyar doların peşinde

14.10.2020 13:13
Ekonomik krizdeki İran, Irak'taki 5 milyar doların peşinde, System.String[]

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, pazartesi günü Bağdat'a yaptığı ziyaretin başarılı geçtiğini belirterek, "Irak'taki 5 milyar dolardan fazla mali kaynağımızı kullanabileceğimizi ümit ediyorum.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, pazartesi günü Bağdat'a yaptığı ziyaretin başarılı geçtiğini belirterek, " Irak'taki 5 milyar dolardan fazla mali kaynağımızı kullanabileceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Himmeti, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından İran'ın yurt dışında bloke edilen parasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran'ın parasının bloke edildiği ülkelerle müzakerelerin sürdüğünü aktaran Himmeti, "Irak'a yaptığımız son ziyaret başarılı geçti. Irak'taki 5 milyar dolardan fazla mali kaynağımızı kullanabileceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde İran'a yönelik baskıyı artırdığını hatırlatan Himmeti, "Mali kaynaklarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle İran'ın on milyarlarca doları ülke dışında bloke edildi. İran ile çok iyi ilişkilere sahip ülkeler bile ABD yaptırımları nedeniyle mali kaynaklarımızdan yararlanmamıza izin vermedi." diye konuştu.

Döviz kurundaki artışa da değinen Himmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD'nin devam eden yaptırımları dolayısıyla piyasanın "karmaşık bir hale düştüğünü" ve bunun da toplumda olumsuz beklentilere yol açtığını sözlerine ekledi.

Himmeti, 12 Ekim'de Iraklı mevkidaşı Mustafa Galib ve Irak Ticaret Bankası Başkanı Salim Cevad Abdulhadi el- Çelebi ile yaptığı görüşmelerin ardından "İran Merkez Bankası'yla Irak Ticaret Bankası arasında, ülkemizin mali kaynaklarının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizdeki İran, Irak'taki 5 milyar doların peşinde - Son Dakika

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