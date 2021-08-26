Ekonomik krizdeki Lübnan'da ilaç bulamayan kanser hastaları seslerini duyurmak istiyor - Son Dakika

Ekonomik krizin ilaç ve sağlık sektörünü vurduğu Lübnan'da kanser hastalarının yakınları, piyasada bulunmayan ilaçların temini talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu binası önünde toplanan hasta yakınları ve aktivistler, bir süredir eczanelerde bulunamayan kanser ilaçlarının temin edilmesini talep etti.

Gösteriye katılan Beha George Kostantin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem meme kanseri olduğunu hem de kafasında tümör bulunduğunu söyledi.

Ekonomik kriz dönemine kadar tedavisinin aksamadan yapıldığını aktaran Kostantin, ancak krizin ilaç sektörünü vurmasıyla 2 aydan beri ilaç bulamadığını dile getirdi.

Kanser hastası Lübnanlı, "İlaçsızlık benim rahatsızlığımın ilerlemesine sebep oldu. Şu anda ilaç bulamıyorum ve bunun sebebini de anlamış değilim." dedi.

Birilerin seslerini duyarak kendilerine sahip çıkmasını temenni ettiğini belirten Kostantin, "Ben hastalığı seçmedim, hastalık beni buldu. Bu hastalıkla mücadele ediyorum. Ama hem hastalıkla hem de ilaç yokluğuyla mücadele edemem." diye konuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 19 bin liradan işlem görüyor.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.

Mezhepsel siyasi grupların, bir yılı aşkın süredir istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.