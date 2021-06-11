Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da 10 litrelik benzin için akaryakıt istasyonlarının önünde bekleme çilesi, sürücülerin günlük hayatlarının bir parçası haline geldi. Başkent Beyrut'taki benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.