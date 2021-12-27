Ekonomik krizdeki Tunus'ta kamu borcu ekimde 35,5 milyar doları aştı - Son Dakika

Ekonomik ve siyasi kriz içindeki Tunus'ta uluslararası bağışçıların kamu finansmanına olan güveninin azaldığı bir dönemde kamu borcu artmaya devam etti.

Tunus Maliye Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ekim sonu itibarıyla ödenmesi gereken toplam kamu borcu 102,195 milyar dinar (35,6 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Buna göre kamu borcu bir önceki aya göre yaklaşık 100 milyon dolar arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise artış yüzde 12,15 olarak gerçekleşti.

Ekim ayının sonuna kadar olan kamu borcu, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 81,47'sine tekabül etti.

Toplam kamu borcunun 40,276 milyar dinarı (14,04 milyar dolar) iç, 61,919 milyar dinarı (21,57 milyar dolar) ise dış borç.

Tunus'un kamu borcu 2020 yılında 93,04 milyar dinar (32,08 milyar dolar), 2019'da ise 83,33 milyar dinar (28,7 milyar dolar) olarak açıklanmıştı.

Ülkede 25 Temmuz'dan bu yana yaşanan siyasi krizin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said'in ilan ettiği olağanüstü kararlar sonucu Tunus üzerindeki mali baskılar da yoğunlaştı.

Meclisin çalışmalarını dondurup milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını da tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık'ta açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.