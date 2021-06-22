Üye Girişi
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda beşinci kez zamlandı - Son Dakika

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda beşinci kez zamlandı

22.06.2021 19:25
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda beşinci kez zamlandı, System.String[]

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da ekmeğin fiyatına şubat ayından bu yana beşinci kez zam yapıldı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da ekmeğin fiyatına şubat ayından bu yana beşinci kez zam yapıldı.

Lübnan Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankasının -ekmek yapımında kullanılan- şeker sübvansiyonunu kaldırması üzerine ekmek üretim maliyetinin yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, üretim maliyetinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarının da yükseldiği ve 910 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin 250 Lübnan lirasından (2,25 dolar) satılacağı kaydedildi.

Şubat ayında bir, mart ayında iki ve nisan ayında da gramaj azaltılması yoluyla bir kez "gizli" zam yapılan ekmeğin fiyatı bu yıl içinde beşinci kez zamlanmış oldu.

Aylardır yeni hükümetin kurulamadığı, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybettiği ve ekmek üretimindeki ham madde fiyatlarının da arttığı Lübnan'da, son yapılan zamlarla geçen mart ayında devlet tarafından desteklenen bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirasına yükseltilmiş, nisan ayında da gramajı düşürülmüştü.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 13 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan, dolar, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda beşinci kez zamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi 19:51 Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti 19:38 Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu 19:22 TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı 19:07 Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı 18:34 Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 17:47 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı 15:46 HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

Son Dakika Haberleri
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
18:14 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti
17:51 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak         
20:20
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi         
19:27
HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı         
19:21
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi         
18:40
Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor         
18:23
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor         
16:46
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı         
15:10
Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor! Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor!         
14:35
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 20:48:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda beşinci kez zamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement