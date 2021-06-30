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Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda altıncı kez zamlandı - Son Dakika

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda altıncı kez zamlandı

30.06.2021 22:31
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda altıncı kez zamlandı, System.String[]

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da ekmeğin fiyatına şubat ayından bu yana altıncı kez zam yapıldı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da ekmeğin fiyatına şubat ayından bu yana altıncı kez zam yapıldı.

Lübnan Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 875 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin 750 Lübnan lirasından (2,47 dolar) satılacağı kaydedildi.

Açıklamada, önceden 910 gram olan bir poşet ekmeğin gramajının da 875 grama düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ekmeğe yapılan zammın dünya genelinde buğday fiyatlarındaki artışın yanı sıra dolar ve akaryakıt fiyatlarının, işçi ücretlerinin yükselişi ve Merkez Bankasının -ekmek yapımında kullanılan- şeker sübvansiyonunu kaldırmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Şubat ayında bir, mart ayında iki, nisan ayında gramaj azaltılması yoluyla bir kez "gizli" ve haziran ayında da 2 kez zam yapılan ekmeğin fiyatı bu yıl içinde altıncı kez zamlanmış oldu.

Lübnan Ekonomi Bakanlığından 22 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankasının -ekmek yapımında kullanılan- şeker sübvansiyonunu kaldırması üzerine ekmek üretim maliyetinin yükseldiği ve 910 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin 250 Lübnan lirasından (2,25 dolar) satılacağı kaydedilmişti.

Aylardır yeni hükümetin kurulamadığı, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybettiği ve ekmek üretimindeki ham madde fiyatlarının da arttığı Lübnan'da, son yapılan zamlarla geçen mart ayında devlet tarafından desteklenen bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirasına yükseltilmiş, nisan ayında da gramajı düşürülmüştü.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 13 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Ekonomi, Lübnan, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da ekmek son beş ayda altıncı kez zamlandı - Son Dakika Ekonomi


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