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Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu

17.06.2021 11:58
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu, System.String[]

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da, bir zamanlar stres atmak ve hobi için yapılan olta balıkçılığı artık insanların ekmek kapısı haline geldi.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da, bir zamanlar stres atmak ve hobi için yapılan olta balıkçılığı artık insanların ekmek kapısı haline geldi.

Ekim 2019'da patlak veren ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da derinleşen ekonomik kriz, halkı derinden etkilemeye devam ediyor. Yoksulluk ve pahalılığın yanı sıra her geçen gün artan işsizlik de Lübnanlıları yeni geçim yolları bulmaya zorluyor.

Lübnan'da geçen yıl yüzde 36,9 olan işsizlik oranının bu yıl içerisinde yüzde 41,4'lere kadar yükseleceği tahmin edilirken, yoksulluk oranı ise yüzde 55'i buluyor.

Başkent Beyrut'tun Akdeniz kıyılarında bir zamanlar dinlenmek, stres atmak ve keyifli vakit geçirmek için yapılan olta balıkçılığı bugün evine ekmek götürmek isteyen Lübnanlıların başvurduğu en önemli geçim yollarından biri haline gelirken birçok kişi için de ana gelir kaynağı oldu.

Lübnanlılar, ekmeğini denizden çıkarmaya çalışıyor

Beyrut sahillerinde ekmeğini denizden çıkarmaya çalışan Lübnanlılar, oltalarına düşen balıklar sayesinde yaşadıkları zor hayat şartlarını kısmen hafifletmeye çalışıyor.

Oltasıyla Beyrut sahilinde balıkçılık yapan Muhsin Cad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok pahalı olduğu için et alamadıklarını, meyve ve sebze fiyatlarının dahi çok yüksek olduğunu belirtti.

Bir çok vatandaşın geçim sıkıntısı çektiğini ve zorlu yaşam şartları nedeniyle endişeli olduğunu dile getiren Cad, sahilde bu şekilde balık avlayarak günlük yiyeceklerini temin etmeye çalıştıklarını söyledi.

Lübnanlı Sa'd İbrahim de ülkede artan yoksulluk ve işsizlik nedeniyle pek çok kişinin bir geçim kapısı olarak olta balıkçılığına başladığını anlattı.

İbrahim, "Hem kafamızı dinlemek hem de günlük yiyeceğimizi temin etmek için buraya balık tutmaya geliyoruz. Şansımız iyi gider de ihtiyacımızdan fazla balık yakalarsak onları satıyoruz, bu parayla da günlük ihtiyaçlarımızı alıyoruz." dedi.

Yetmişli yaşlardaki Ahmed Ebu İsmail ise balığın her çeşidini çok sevdiği ve diğer tüm yiyeceklere tercih ettiği için dana ve tavuk etindeki fahiş fiyat artışlarından çok da etkilenmediğini ifade etti.

Ebu İsmail, "Taze balığın yerini hiçbir şey tutmaz. Her türlü vitamini, proteini içinde barındıran besleyici bir gıda." diye konuştu.

Halk, et ve tavuk alamadığı için balık tüketiyor

Lübnanlı Velid Hadr da geçim sıkıntısı yaşayan halkın fahiş fiyatlarla satılan et ve tavuk ürünlerini alamadıkları için alternatif olarak balığa yöneldiğini söyledi.

Hadr, balığın çok önemli ve besleyici bir gıda olduğunu ancak tamamen etin yerini almasının da mümkün olmadığını ifade ederek, "Özellikle Lübnan mutfağında ete çok ihtiyaç var. Bir çok yemek etle yapılıyor. Bu durum, fahiş fiyatlardan et satın alamayan vatandaşın beslenme şeklini değiştirmesini gerektirecek." şeklinde konuştu.

Et ve tavuk fiyatlarındaki fahiş artış

Et fiyatlarının kısa süre içinde 6 kat arttığı ülkede, bir süre önce 20 bin liradan (13,2 dolar) alınan bir kilo dana eti 120 bin liraya (79,2 dolar), koyun eti ise 160 bin liraya (105,6 dolar) kadar yükseldi.

Lübnan lirasının ABD doları karşısındaki hızlı ve büyük değer kaybı, fiyatlarda artışa neden oluyor. Yılda 25 bin ton donmuş et ve canlı hayvan ithal eden Lübnan'daki ithalatçılar ödemelerini dolar üzerinden yapıyor.

Ülkede dana ve koyun etinde olduğu gibi tavuk eti de fahiş fiyatlardan nasibini aldı. Ülkedeki tüm sektörleri sarsan ekonomik krizden önce 12 bin lira (7,9 dolar) olan bir kilo tavuğun kilosu yaklaşık 50 bin lirayı (33 dolar) buldu.

Yılda 100 milyon tavuk yetiştirilen ülkede her ay yaklaşık 500 ton tavuk eti ithal ediliyor. Üreticiler, maliyetin yüksek olduğunu ve bunun fiyatlara yansıdığını söylüyor.

Merkez Bankasının 1510 lira olarak belirlediği döviz kuruna karşılık, karaborsada serbest kur 14 bin liranın üzerinden işlem görüyor. Ülkede ayrıca Merkez Bankasının, döviz mevduatlarını çekmek isteyen vatandaşlar için belirlediği 3 bin 900 lira olarak işlem gören üçüncü bir kur daha bulunuyor.

İşsizlik, Lübnan, dolar, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu - Son Dakika


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