Üye Girişi
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu

17.06.2021 20:04

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da, bir zamanlar stres atmak ve hobi için yapılan olta balıkçılığı artık insanların ekmek kapısı haline geldi.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da, bir zamanlar stres atmak ve hobi için yapılan olta balıkçılığı artık insanların ekmek kapısı haline geldi.

Ekim 2019'da patlak veren ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da derinleşen ekonomik kriz, halkı derinden etkilemeye devam ediyor. Yoksulluk ve pahalılığın yanı sıra her geçen gün artan işsizlik de Lübnanlıları yeni geçim yolları bulmaya zorluyor.

Lübnan'da geçen yıl yüzde 36,9 olan işsizlik oranının bu yıl içerisinde yüzde 41,4'lere kadar yükseleceği tahmin edilirken, yoksulluk oranı ise yüzde 55'i buluyor.

Başkent Beyrut'tun Akdeniz kıyılarında bir zamanlar dinlenmek, stres atmak ve keyifli vakit geçirmek için yapılan olta balıkçılığı bugün evine ekmek götürmek isteyen Lübnanlıların başvurduğu en önemli geçim yollarından biri haline gelirken birçok kişi için de ana gelir kaynağı oldu.

Lübnanlılar, ekmeğini denizden çıkarmaya çalışıyor

Beyrut sahillerinde ekmeğini denizden çıkarmaya çalışan Lübnanlılar, oltalarına düşen balıklar sayesinde yaşadıkları zor hayat şartlarını kısmen hafifletmeye çalışıyor.

Oltasıyla Beyrut sahilinde balıkçılık yapan Muhsin Cad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok pahalı olduğu için et alamadıklarını, meyve ve sebze fiyatlarının dahi çok yüksek olduğunu belirtti.

Bir çok vatandaşın geçim sıkıntısı çektiğini ve zorlu yaşam şartları nedeniyle endişeli olduğunu dile getiren Cad, sahilde bu şekilde balık avlayarak günlük yiyeceklerini temin etmeye çalıştıklarını söyledi.

Lübnanlı Sa'd İbrahim de ülkede artan yoksulluk ve işsizlik nedeniyle pek çok kişinin bir geçim kapısı olarak olta balıkçılığına başladığını anlattı.

İbrahim, "Hem kafamızı dinlemek hem de günlük yiyeceğimizi temin etmek için buraya balık tutmaya geliyoruz. Şansımız iyi gider de ihtiyacımızdan fazla balık yakalarsak onları satıyoruz, bu parayla da günlük ihtiyaçlarımızı alıyoruz." dedi.

Yetmişli yaşlardaki Ahmed Ebu İsmail ise balığın her çeşidini çok sevdiği ve diğer tüm yiyeceklere tercih ettiği için dana ve tavuk etindeki fahiş fiyat artışlarından çok da etkilenmediğini ifade etti.

Ebu İsmail, "Taze balığın yerini hiçbir şey tutmaz. Her türlü vitamini, proteini içinde barındıran besleyici bir gıda." diye konuştu.

Halk, et ve tavuk alamadığı için balık tüketiyor

Lübnanlı Velid Hadr da geçim sıkıntısı yaşayan halkın fahiş fiyatlarla satılan et ve tavuk ürünlerini alamadıkları için alternatif olarak balığa yöneldiğini söyledi.

Hadr, balığın çok önemli ve besleyici bir gıda olduğunu ancak tamamen etin yerini almasının da mümkün olmadığını ifade ederek, "Özellikle Lübnan mutfağında ete çok ihtiyaç var. Bir çok yemek etle yapılıyor. Bu durum, fahiş fiyatlardan et satın alamayan vatandaşın beslenme şeklini değiştirmesini gerektirecek." şeklinde konuştu.

Et ve tavuk fiyatlarındaki fahiş artış

Et fiyatlarının kısa süre içinde 6 kat arttığı ülkede, bir süre önce 20 bin liradan (13,2 dolar) alınan bir kilo dana eti 120 bin liraya (79,2 dolar), koyun eti ise 160 bin liraya (105,6 dolar) kadar yükseldi.

Lübnan lirasının ABD doları karşısındaki hızlı ve büyük değer kaybı, fiyatlarda artışa neden oluyor. Yılda 25 bin ton donmuş et ve canlı hayvan ithal eden Lübnan'daki ithalatçılar ödemelerini dolar üzerinden yapıyor.

Ülkede dana ve koyun etinde olduğu gibi tavuk eti de fahiş fiyatlardan nasibini aldı. Ülkedeki tüm sektörleri sarsan ekonomik krizden önce 12 bin lira (7,9 dolar) olan bir kilo tavuğun kilosu yaklaşık 50 bin lirayı (33 dolar) buldu.

Yılda 100 milyon tavuk yetiştirilen ülkede her ay yaklaşık 500 ton tavuk eti ithal ediliyor. Üreticiler, maliyetin yüksek olduğunu ve bunun fiyatlara yansıdığını söylüyor.

Merkez Bankasının 1510 lira olarak belirlediği döviz kuruna karşılık, karaborsada serbest kur 14 bin liranın üzerinden işlem görüyor. Ülkede ayrıca Merkez Bankasının, döviz mevduatlarını çekmek isteyen vatandaşlar için belirlediği 3 bin 900 lira olarak işlem gören üçüncü bir kur daha bulunuyor.

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu

İşsizlik, Lübnan, dolar, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli'den HDP binasına düzenlenen saldırıya sert tepki: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir 20:16 Son Dakika: Bahçeli'den HDP binasına düzenlenen saldırıya sert tepki: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı 20:12 Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada 19:47 HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi 19:33 Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli 18:27 Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım 18:04 Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım
Bursa'da okul içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı 16:53 Bursa'da okul içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu         
20:38
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı         
20:11
Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı         
19:35
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı         
18:06
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu         
16:46
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 20:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da, olta balıkçılığı pek çok kişinin ekmek kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement