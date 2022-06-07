Ekonomik krizin derinleştiği Sri Lanka'da Başbakan'dan halka sabırlı olma çağrısı - Son Dakika
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Ekonomik krizin derinleştiği Sri Lanka'da Başbakan'dan halka sabırlı olma çağrısı

07.06.2022 11:36
Ekonomik krizin derinleştiği Sri Lanka'da Başbakan'dan halka sabırlı olma çağrısı

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, 3 hafta içinde bazı temel ihtiyaç maddelerine erişimin zorlaşacağına işaret ederek halka, sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, 3 hafta içinde bazı temel ihtiyaç maddelerine erişimin zorlaşacağına işaret ederek halka, sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Wickremesinghe, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik krize dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Wickremesinghe, gelecek haftalardaki yaşanabilecek gıda ve petrol kıtlığına işaret ederek "Tüm vatandaşları bu süreç içinde petrol ve gaza akın etmemeye çağırıyorum. Bu zorlu 3 haftalık periyodun ardından kesintisiz şekilde gıda ve petrol sağlayacağız. Bunu gerçekleştirmek için görüşmeleri sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Wickremesinghe, 3 haftalık süreçte sağduyulu ve sabırlı davranarak gereksiz seyahatlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 4 ay içinde 48 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını vurgulayan Wickremesinghe, IMF ile de kredi görüşmelerinin sürdüğü ve buradan bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

Wickremesinghe, 6 ay içinde ülkenin 6 milyar dolara ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Gübre ithalatı için yıllık 600 milyon dolara ihtiyaç olduğunu ifade eden Wickremesinghe, "Tarım üretimini artırma görevi hemen başlatılmalı. İhracat ürünleri için uluslararası piyasalardaki yerimizi kaybediyoruz. Bunu önlemek için derhal harekete geçilmeli. Tarım üretimini canlandırmak için gübre gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

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