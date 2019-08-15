Ekonomik krizin eşiğindeki Arjantin yeni önlem paketiyle çıkış arıyor
1 saat önce
Arjantin'de hafta sonu yapılan devlet başkanlığı ön seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğrayan devlet başkanı Mauricio Macri popüleriliğini geri kazanmak için yeni bir paket açıkladı. Ancak açıladığı paket ülkenin para birimi Arjantin Pezo'nun Amerikan Doları karşısında toparlanmasına yetmedi
Arjantin
'de hafta sonu yapılan devlet başkanlığı ön seçimlerinde beklenenden daha büyük bir yenilgiye uğrayan devlet başkanı Mauricio Macri popüleriliğini geri kazanmak için yeni bir paket açıkladı. Ancak açıladığı paket ülkenin para birimi Arjantin Pezo'nun Amerikan Doları karşısında toparlanmasına yetmedi.
Macri'nin yeni ekonomik paketi açıklandıktan hemen sonra yüzde 12,3'lük değer kaybı yaşayan pezo, gün içinde güç kazansa da yüzde 7.1'lik değer kaybını engelleyemedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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