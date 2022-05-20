Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da akaryakıt kıtlığı nedeniyle bugün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri istendi.

Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevlilerinin, ülke genelinde "mevcut yakıt sıkıntısı ve ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle" bugün işe gelmemelerini bildirdi.

Artan yakıt sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ve özel okullar da kapatıldı.

Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında bekliyor.

Sri Lanka, dün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü.

Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de otomatikman feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.