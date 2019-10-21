Ekonomik Krizin Gölgesindeki Lübnan'da Gösteriler Sürüyor

Lübnan 'da Başbakan Saad Hariri'nin ekonomik reformlar için koalisyon hükümetine verdiği süre dolarken protestocular Pazar günü yine başkent Beyrut sokaklarındaydı

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Davutoğlu, "Ben parti kurmayı çok mu istedim?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem etti