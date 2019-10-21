Son Dakika Haberleri: Ekonomik Krizin Gölgesindeki Lübnan'da Gösteriler Sürüyor
Son Dakika Güncel Ekonomik Krizin Gölgesindeki Lübnan'da Gösteriler Sürüyor

Ekonomik Krizin Gölgesindeki Lübnan'da Gösteriler Sürüyor

2 saat önce

Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'nin ekonomik reformlar için koalisyon hükümetine verdiği süre dolarken protestocular Pazar günü yine başkent Beyrut sokaklarındaydı.

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Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'nin ekonomik reformlar için koalisyon hükümetine verdiği süre dolarken protestocular Pazar günü yine başkent Beyrut sokaklarındaydı

Ekonomik Krizin Gölgesindeki Lübnan'da Gösteriler Sürüyor

Lübnan, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03 
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