Ekonomik Krizin Gölgesindeki Lübnan'da Gösteriler Sürüyor
2 saat önce
Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'nin ekonomik reformlar için koalisyon hükümetine verdiği süre dolarken protestocular Pazar günü yine başkent Beyrut sokaklarındaydı.
Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'nin ekonomik reformlar için koalisyon hükümetine verdiği süre dolarken protestocular Pazar günü yine başkent Beyrut sokaklarındaydı
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03
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