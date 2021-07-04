Üye Girişi
Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısı - Son Dakika

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısı

04.07.2021 16:38
Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısı, System.String[]

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası, döviz likidite sorunu nedeniyle bir aydan fazla süredir ithalata ara verilen ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısında bulundu.

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası, döviz likidite sorunu nedeniyle bir aydan fazla süredir ithalata ara verilen ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kronik ve tedavisi güç hastalıklarda kullanılan yüzlerce temel ilacın tümüyle bittiğine ve ithalat işlemlerinin hızlandırılmaması durumunda diğer çok sayıdaki ilacın da temmuz ayı itibarıyla biteceğine dikkati çekildi.

Lübnan'da haftalardan beri birçok ilaç çeşidinin bulunamadığına işaret edilen açıklamada, ithalat yapan firmaların ilaç üreticilerine karşı biriken 600 milyon doları aşkın borçları ve Merkez Bankasının işlem öncesi onayı nedeniyle bir aydan fazla süredir ithalatın neredeyse tümüyle durduğuna vurgu yapıldı.

Trablusşam'da kızına ilaç bulamayan bir babanın feryadı

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde bir vatandaş, 6 günden beri çocuğuna ilaç bulamaması nedeniyle aracıyla yolun ortasında feryat ederek sesini duyurmaya çalıştı.

Kızı için kentte birçok eczaneyi dolaşmasına rağmen ilaç bulamadığını dile getiren çaresiz baba, ateşi yükselen kızının birkaç günde 3 kilo kaybettiğini söyledi.

Çevredekilerin cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lübnanlı babanın "Kızımın ilaca ihtiyacı var. İnsanlar eczaneleri dolaşarak kuyruklarda bekliyor ama buna rağmen ilaç bulamıyor." dediği yer alıyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada bugün dolar 17 bin 500 lira üzerinden işlem görüyor.

Ekonomik kriz nedeniyle halk, eczanelerde çocuk devam sütü başta olmak üzere birçok ilacı bulmakta zorluk çekiyor.

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el-Emin, eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapandığını ifade etmişti.

Mezhepsel siyasi grupların, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.

Ekonomik Kriz, Lübnan, Döviz, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var 17:13 Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı 17:03 Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış 16:17 Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış
Müzikholde büyük kavga! 16:07 Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı Sağlık Bakanı Koca, 15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu 15:06 Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor 13:36 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş 12:59 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş

Son Dakika Haberleri
17:13 Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
17:00 Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor
16:17 Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış
16:12 ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması
16:07 Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı
16:04 Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı
15:52 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı
15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
15:22 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş
EURO 2020'de final oynatması beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor EURO 2020'de final oynatması beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor         
17:19
Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı         
17:08
Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor         
17:01
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı         
16:05
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı         
13:22
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu         
12:33
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 17:23:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement