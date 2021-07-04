Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısı - Son Dakika

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası, döviz likidite sorunu nedeniyle bir aydan fazla süredir ithalata ara verilen ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kronik ve tedavisi güç hastalıklarda kullanılan yüzlerce temel ilacın tümüyle bittiğine ve ithalat işlemlerinin hızlandırılmaması durumunda diğer çok sayıdaki ilacın da temmuz ayı itibarıyla biteceğine dikkati çekildi.

Lübnan'da haftalardan beri birçok ilaç çeşidinin bulunamadığına işaret edilen açıklamada, ithalat yapan firmaların ilaç üreticilerine karşı biriken 600 milyon doları aşkın borçları ve Merkez Bankasının işlem öncesi onayı nedeniyle bir aydan fazla süredir ithalatın neredeyse tümüyle durduğuna vurgu yapıldı.

Trablusşam'da kızına ilaç bulamayan bir babanın feryadı

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde bir vatandaş, 6 günden beri çocuğuna ilaç bulamaması nedeniyle aracıyla yolun ortasında feryat ederek sesini duyurmaya çalıştı.

Kızı için kentte birçok eczaneyi dolaşmasına rağmen ilaç bulamadığını dile getiren çaresiz baba, ateşi yükselen kızının birkaç günde 3 kilo kaybettiğini söyledi.

Çevredekilerin cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lübnanlı babanın "Kızımın ilaca ihtiyacı var. İnsanlar eczaneleri dolaşarak kuyruklarda bekliyor ama buna rağmen ilaç bulamıyor." dediği yer alıyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada bugün dolar 17 bin 500 lira üzerinden işlem görüyor.

Ekonomik kriz nedeniyle halk, eczanelerde çocuk devam sütü başta olmak üzere birçok ilacı bulmakta zorluk çekiyor.

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el-Emin, eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapandığını ifade etmişti.

Mezhepsel siyasi grupların, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.