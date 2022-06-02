Ekonomik Krizin Sürdüğü Sri Lanka'nın, Hayvanat Bahçelerindeki Hayvanları Beslemek İçin Parası Tükendi

KOLOMBO, 2 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka'daki yerel basında Perşembe günü çıkan haberlere göre, ülkedeki Zooloji Departmanı, Yaban Hayatı Koruma Bakanlığı'na, devam eden ekonomik kriz nedeniyle hayvanat bahçelerindeki hayvanlar için günlük yiyecek sağlayacak kaynak kalmadığını bildirdi. Basında çıkan haberlere göre, departman yetkilileri, yabancı turist ve yerli ziyaretçilerin azalması nedeniyle ciddi kaynak sorunu yaşandığını belirtti. Yetkililer, hükümet tarafından yıllık bütçeye ayrılan paranın da tükenmekte olduğunu vurguladı.

Yaban Hayatı Koruma Bakanı, yetkililere, hayvanların beslenmesi için mali kaynak sağlanması konusunda hazineye danışmak üzere adımlar atılacağını söylemişti. Asya'nın en eski hayvanat bahçelerinden biri olan Sri Lanka'daki Dehiwala Zooloji Bahçesi, dünyanın her tarafından gelen hayvanlardan oluşan önemli bir koleksiyona sahip. Sri Lanka, ilaç, akaryakıt ve gıda gibi temel ihtiyaçların eksikliğine yol açan döviz sıkıntısı yüzünden en kötü ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.