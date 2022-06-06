Ekonomik krizin sürdüğü Sudan'da 1000'lik banknotlar tedavüle girecek

Sudan Merkez Bankası, ekonomik kriz ve hayat pahalılığının ciddi manada hissedilmeye başlandığı 2019'da piyasaya sürdüğü 100, 200 ve 500'lük banknotlardan sonra 1000'lik banknotun da tedavüle gireceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, 1000 Sudan cüneyhi banknotun basılmasının, bankanın ulusal para birimini ve döviz kurunun istikrarını koruma konusundaki yetkilerine ve sorumluluklarına dayandığı belirtildi.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Sudan'da 2018'de 1 dolar 20 cüneyh seviyelerindeyken hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan gösterilerin 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarını devirmesinin ardından siyasi krizin de eşlik etiği geçiş döneminde, yerel para birimindeki ani ve sürekli değer kayıpları devam etti.

Sudan, 21 Şubat 2021'de Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmin kurun değerini birleştirerek devalüasyona gitmişti.

Sudan para birimi cüneyh dolar karşısında son iki yılda yaklaşık 10 kat değer kaybetti.

Enflasyonun geçen yıl yüzde 400'ün üzerine çıktığı Sudan'da, 21 Şubat 2021'deki devalüasyon kararı sonrası ani yükselişle 300 cüneyhi aşan dolar şu sıralar 570 seviyelerinde işlem görüyor.