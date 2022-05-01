Ekonomik krizin sürdüğü Sudan'da çarşı ve pazarlarda bayram öncesinde durgunluk var - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomik krizin sürdüğü Sudan'da çarşı ve pazarlarda bayram öncesinde durgunluk var

01.05.2022 18:43
Ekonomik krizin sürdüğü Sudan'da çarşı ve pazarlarda bayram öncesinde durgunluk var

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, Ramazan Bayramı öncesinde, hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi nedeniyle çarşı ve pazarlardaki durgunluk devam ediyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, Ramazan Bayramı öncesinde, hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi nedeniyle çarşı ve pazarlardaki durgunluk devam ediyor.

Başkent Hartum'da Halk Çarşısı ve Arap Çarşısı'nda arife günü nedeniyle biraz hareketlilik yaşansa da halk pahalılıktan, esnafsa iş yapamamaktan şikayetçi.

Tuhafiye dükkanı sahibi Sıddık Süleyman, AA muhabirine, "Fiyatlarımız çok pahalı değil ama insanlarda para yok. Pahalı malın da çok karı olmaz. Eskiden insanlar gelip çok şey alabiliyordu, şimdi nakit sıkıntısı yaşanıyor." dedi.

Esnaf Salih Halid ise fiyatların artmasından dolayı satın alma gücünün zayıfladığını belirterek sattıkları Çin malı kıyafetlerin 6 bin ile 10 bin Sudan Cüneyhi (yaklaşık 10-17 dolar) arasında değiştiğini söyledi.

Çarşıya kıyafet almak için geldiğini dile getiren Salahaddin Neım Muhammed de "Çarşıda gördüğünüz gibi hareketlilik yok. Sebebi de herkesi etkileyen döviz kurunun artması. Hayat çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

Muhammed, mecbur olduğu için gelip alışveriş yaptığını anlatarak "Her sene bayram alışverişini yapıyoruz, bu sene farklı. Geçen yıllarda çarşıya girildiğinde kalabalıktan duracak yer bulamazdınız, şimdi ise gördüğünüz gibi, her yer boş." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Malatya'da çarşı ve pazarda bayram hareketliliği Malatya'da çarşı ve pazarda bayram hareketliliği Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

Ramazan Bayramı, Afrika, Bayram, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin sürdüğü Sudan'da çarşı ve pazarlarda bayram öncesinde durgunluk var - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:51:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ekonomik krizin sürdüğü Sudan'da çarşı ve pazarlarda bayram öncesinde durgunluk var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement