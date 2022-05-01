Ekonomik krizin yaşandığı Tunus'ta bayram öncesi çarşı pazara sükûnet hakim - Son Dakika
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Ekonomik krizin yaşandığı Tunus'ta bayram öncesi çarşı pazara sükûnet hakim

01.05.2022 22:21
Ekonomik krizin yaşandığı Tunus'ta bayram öncesi çarşı pazara sükûnet hakim

Siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Tunus'ta Ramazan Bayramı arifesinde çarşı pazarlardaki hareketlilik sınırlı seviyede kaldı.

Siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Tunus'ta Ramazan Bayramı arifesinde çarşı pazarlardaki hareketlilik sınırlı seviyede kaldı.

Temel gıda maddelerinde yaşanan artış ve halkın alım gücünün düşmesi bayram alışverişine de yansıdı.

Başkent Tunus'taki Charles de Gaulle, Cemal Abdunnasır ve Babu'l Bahr caddelerindeki dükkanlar ve kaldırıma kurulan tezgahlardaki ürünler beklenen talebi görmedi.

Tunuslular, gelirleri tüketim maddelerindeki fiyat artışlarına oranla düşük kaldığı için ikinci el ürünlere yönelmek ve önceliklerini de değiştirmek zorunda kaldı.

Çarşı ve pazara çıkan Tunusluların büyük kısmı, beğendikleri ürünleri daha ucuza almak için alışverişi indirim günlerinde yapmayı tercih etti.

Tunuslu tüccarlar ise özellikle ramazan ayında masrafların artması nedeniyle bayram alışverişinde yaşanan bu düşüşün beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

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Charles de Gaulle, Ramazan Bayramı, Bayram, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin yaşandığı Tunus'ta bayram öncesi çarşı pazara sükûnet hakim - Son Dakika


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