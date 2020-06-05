Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da "hileli akaryakıt" tartışması yeniden gündemde - Son Dakika

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da "hileli akaryakıt" tartışması yeniden gündemde

Lübnan'da yıllardır gündeme getirilen elektrik santralleri için ithal edilen akaryakıtın hileli olduğu ve devlet hazinesini yıllık 400 milyon dolar zarara uğrattığı tartışması yeniden alevlendi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da

Lübnan'da yıllardır gündeme getirilen elektrik santralleri için ithal edilen akaryakıtın hileli olduğu ve devlet hazinesini yıllık 400 milyon dolar zarara uğrattığı tartışması yeniden alevlendi.

Ekonomik krizin ve yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybının hayat pahalılığına yansıdığı Lübnan'da, 17 Ekim 2019'dan bu yana dinmeyen protestolarda, iç savaşın sona erdiği 1990 yılından bu yana yönetimi paylaşan Müslüman ve Hristiyan siyasi gruplar çeşitli yolsuzluklarla suçlanıyor.

İç savaşın sona ermesinin üzerinden 30 yıl geçmesine ve milyarlarca dolar bütçe tahsis edilmesine rağmen vatandaşa 7/24 enerji sağlayacak çözüme kavuşmayan Lübnan'daki kronikleşmiş elektrik sorunu ve bu kapsamda yapılan yolsuzluklar, ekonomik kriz protestolarıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

Hileli ithal akaryakıtın yıllık zararı 400 milyon dolar

Ülkedeki elektrik santrallerinde tüketilmek üzere uzun yıllardır ithal edilen akaryakıtın, istenilen kalitede olmadığı ve devlet hazinesini yıllık 400 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor.

Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı ile Ocak 2006'da anlaşmaya varan Cezayir'e ait Sonatrach petrol şirketi, ülkenin elektrik kurumuna akaryakıt ve araçlar için mazot tedarik ediyor.

Belirlenen kalite standartları altında hileli akaryakıtın ithal edildiğine dair nisan ayında Lübnan makamlarınca yürütülen yasal işlemler kapsamında, 14 yıldan beri ülkeye yakıt ithal eden Sonatrach petrol şirketinin Lübnan'daki temsilcisinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Lübnan Elektrik Kurumu Müdürü Kemal Hayik'in de aralarında bulunduğu kurumdaki 12 kişi, görevlerini kötüye kullanma ve rüşvet gibi birçok suçlamayla geçen ay ifade verdi.

Yerel basının yargı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, bazı yetkililerin akaryakıtın test sonuçlarıyla oynama ve elektrik santrallerinde arızaya yol açan hileli düşük kalitedeki yakıt için rüşvet aldığını itiraf ettiği aktarıldı.

"Sorumluluk Enerji Bakanlığı makamına oturanlarda"

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nden eski Enerji Bakanı Neda Bustani ve Şii Hizbullah üyesi eski Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Feniş'in de geçen hafta ifadesine başvuruldu.

AA muhabirine konuşan eski Bakan Bustani, hileli akaryakıt olayının yargıya intikal ettiğini dolayısıyla hukuksal süreci beklediklerini belirtti.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Milletvekili Antoine Habeşi de elektrik kurumu ve Enerji Bakanlığına dava açtıklarını söyledi.

Ülkenin içinden geçtiği ekonomik kriz ve sosyal zorluklar gölgesinde gün yüzüne çıkan hileli akaryakıt konusunun peşini bırakmayacaklarını ifade eden Habeşi, Lübnan ekonomisinin yeniden kalkındırılması için devlet hazinesini ciddi oranda zarara uğratan sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Hileli akaryakıt konusunda herhangi bir ismi suçlamadıklarının söyleyen Habeşi, "İthalatçı firma Sonatrach ile imzaların atıldığı günden bu yana Enerji Bakanlığı makamına oturanların tümü sorumluluk taşıyor." dedi.

Sonatrach: Sorun kısa sürede çözülecek

Sonatrach petrol şirketinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "hileli akaryakıt olayının" 30 Mart'ta Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığından firmaya gönderilen tebligatla gündeme geldiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Mart'ta Lübnan Elektrik Kurumuna teslim edilen sevkiyatın kalitesinde sorun olduğunun kendilerine iletildiği, Elektrik Kurumu ile yapılan anlaşmaya bağlı kalındığı ve bu sorunun kısa sürede çözüleceği kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed es-Said de konuyla ilgili bir soru üzerine bunun Lübnan'ın iç meselesi olduğunu söyledi.

Said, Sonatrach'a bağlı ticari bir firmanın Lübnan'a akaryakıt satışı yaptığını ve ülkesinin bununla ilgilenmediğini ifade etti.

Elektrik santralleri yetkilisi akaryakıt kalitesini savundu

Başkent Beyrut'taki Zuk ve Ciye Elektrik Santralleri Müdürü olarak soruşturma makamlarında ifade veren Yahya Mevlut ise santrallerde kullandıkları akaryakıtın belirlenen standartlarda olması konusunda bugüne kadar taviz vermediklerini ifade etti.

Santrallerde kullanamadıkları akaryakıtı teslim almadıklarına ve bunun ötesindeki sorumluluğun ise söz konusu yakıtı satın alan Enerji Bakanlığına ait olduğuna dikkati çeken Mevlut, şöyle konuştu:

"Normalde akaryakıtı teslim almadan önce gerekli testleri yapıyoruz. Bazen de testlerde ortaya çıkmayan sorunlar tüketim sırasında gün yüzüne çıkabiliyor. Yani hem test hem de tüketim sırasında topladığımız verileri dikkate alıyoruz."

Kronikleşen elektrik sorunu

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

İç savaş öncesinde vatandaşa 24 saat enerji hizmeti veren ve fazlasını da Suriye'ye satan Lübnan Elektrik Kurumu, halihazırda ülke geneline günlük ortalama 15 saat elektrik sağlıyor.

Vatandaş da devletin elektrik vermediği saatlerde enerji ihtiyacını karşılamak için çareyi mahallelerde kurulan özel mülkiyetteki jeneratörlere abone olmakta buluyor.

Elektrik ihtiyacını karşılamak için iki ayrı fatura ödemek zorunda kalan vatandaş, mahalle jeneratöründen sağladıkları 5 amperlik elektrik aboneliği karşılığında aylık 70 Amerikan doları ödüyor.

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da 'hileli akaryakıt' tartışması yeniden gündemde - Son Dakika

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