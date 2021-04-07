Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da, taşımacılık sektörü çalışanları "devlet desteği" istiyor - Son Dakika

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da, taşımacılık sektörü çalışanları "devlet desteği" istiyor

07.04.2021 16:45
Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da, taşımacılık sektörü çalışanları

Lübnan'da yakıt ve yedek parça fiyatlarındaki artıştan şikayet eden taşımacılık sektörü çalışanları, devlet desteği talebiyle gösteri düzenledi.

Lübnan'da yakıt ve yedek parça fiyatlarındaki artıştan şikayet eden taşımacılık sektörü çalışanları, devlet desteği talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Beyrut'un Davra bölgesinde toplanan taşımacılık sektörü çalışanları minibüs, kamyon ve taksileriyle yol boyunca korna çalarak İçişleri ve Belediyeler Bakanlığı binasına doğru ilerledi.

Ulaşım alanında faaliyet gösteren sendika ve birlikleri çatısı altında toplayan Karayolları Taşımacılık Sendikaları ve Federasyonları Başkanı Bessam Talis, burada yaptığı konuşmada, fiyatlardaki inanılmaz artış nedeniyle yakıt ve yedek parça temininin artık mümkün olmadığını söyledi.

Hükümetin sübvansiyonları kaldırma çalışmaları yürüttüğüne işaret eden Talis, sübvansiyonun öncelikli ürünlere göre aşamalı şekilde kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Yeni hükümetin kurulmasıyla filan ilgilenmediklerini sadece kendi sıkıntılarıyla mücadele ettiklerini dile getiren Talis, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

"Devletin adil olmasını ve haklarımızı vermesini istiyoruz"

Kamyoncular Sendikası Başkanı Şefik el-Kasis de araç bakım maliyetinin çok arttığını ve bu durumun bellerini iyice büktüğünü ifade ederek, "Devletin adil olmasını, haklarımızı vermesini ve kamyon taşımacılığı için ücretleri belirlemesini istiyoruz." dedi.

Kasis, devletin adaleti sağlayıp tüm haklarını verene kadar greve devam edeceklerini vurguladı.

Eyleme, Taksiciler Topluğu bünyesinde katılan taksi şoförleri de yakıt destek ve yedek parça satın alabilmelerine yönelik yardım kartları verilmesini talep etti.

Lübnan'da son günlerde 95 oktan benzinin fiyatı, yüzde 11,8 artarak yaklaşık 23 dolardan 26,4 dolara yükseldi.

Temel ürünlere sağlanan sübvansiyonun 2 ay içinde sona ereceği uyarısı

Maliye Bakanı Gazi Vezni, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, temel ürünlere sağlanan devlet sübvansiyonunun, rasyonalize edilmemesi durumunda 2 ay içinde sona ereceğini belirtmişti.

Ekonomik krizin gölgesindeki Lübnan'da Merkez Bankası, döviz rezervlerini kullanarak buğday, un, mazot ve bazı gıda maddelerini sübvanse ediyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sendika, Minibüs, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da, taşımacılık sektörü çalışanları 'devlet desteği' istiyor - Son Dakika


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