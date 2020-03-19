Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'ı koronavirüs de vurdu - Son Dakika
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Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'ı koronavirüs de vurdu

6 saat önce

Lübnan, 15 yıllık iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yaşadığı en büyük ekonomik krizle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla zorlu bir mücadele veriyor.

Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'ı koronavirüs de vurdu, System.String[]

Lübnan, 15 yıllık iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yaşadığı en büyük ekonomik krizle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla zorlu bir mücadele veriyor.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 133, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 4'e yükseldiğini duyurdu.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalandı.

Ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da sokağa dökülen halkın talepleri üzerine ocak ayında kurulan yeni Lübnan hükümeti, 9 Mart'ta vadesi dolan 1 milyar 200 milyon dolarlık eurobond tahvil senetlerinin ödemeleri için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler yaptığı günlerde ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, 7 Mart'ta ülkesinin ilk kez temerrüde düşeceğini söyleyerek, 1 milyar 200 milyon dolarlık tahvil senetlerini ödemeyeceklerini duyurdu.

Ülkesinin 2020'de toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu aktaran Diyab, Lübnan kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

"Salgının ekonomiye etkileri büyük olacak"

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temelinde kriz yaşanan ülke ekonomisinin gelecek günlerde yeni tip koronavirüs salgınından büyük oranda etkileneceğini belirtti.

Çarşılar ile gece kulüplerinin yanı sıra özel ve kamu işletmelerinin kapanmasıyla ekonominin olumsuz etkilenmesinin kaçınılmaz bir durum olduğuna işaret eden Name, halihazırda vatandaşın sağlığını güvenceye almakla birlikte bir dizi ekonomik önlem de almayı planladıklarını kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle bedel ödeyen tarafın bir tek Lübnan olmadığını vurgulayan Name, "Virüsün yayılması sonucu dünya ekonomisinin çoğu zarar etti. Ancak şu bir gerçek ki Lübnan, zengin ülkelerden değil ve imkanları sınırlıdır." diye konuştu.

Bakan Name, şu anda hükümet olarak tamamen salgının önüne geçmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Beyrut'taki yabancı elçiliklerden yardım talebi

Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, ülkenin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bu salgınla mücadelede yoğun çaba sarf eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Hitti, "Ülkedeki yabancı büyükelçiliklerin tümüne bir mesaj göndererek, Lübnan'a yapabilecekleri her türlü yardımı talep ettik." ifadelerini kullandı.

"Salgın ekonomik krizi daha da derinleştirecek"

Ekonomi yazarı Mahasin Mursel, Lübnan ekonomisinin Kovid-19 ile birlikte tarihinin en kötü dönemini yaşadığına işaret etti.

Lübnanlı yöneticilerin daha önceki finans politikalarıyla Merkez Bankası bütçesinin 25 milyar dolara yakın açık verdiğini söyleyen Mursel, dolayısıyla koronavirüsün görülmesiyle birlikte ekonomik krizin daha da derinleşeceğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle kapanan işletmelere değinen Mursel, "Kovid-19'dan önce Lübnan'da Eylül 2019 ila Şubat 2020 tarihlerinde 758 restoran ve turizm işletmesinin kapanması sonucu 25 bin kişi işsiz kaldı." dedi.

Dolardaki likidite sorunu ve bankalardaki döviz mevduatlarının çekilmesine getirilen kısıtlamalar dolayısıyla ham madde ithal edemeyen çok sayıdaki fabrikanın kapanmaya başladığına vurgu yapan Mursel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnanlı uzmanlar, ekonominin yüzde 13-14 oranında küçüleceğini tahmin ediyor. Bunlar, yerel para biriminin yüzde 65 değer kaybettiği ve alım gücünün yüzde 35 düştüğü bir dönemde korkunç rakamlardır."

Eğitim ve bankacılık sektörleri kapalı

İran'dan geçen ay gelen bir yolcuyla Lübnan'da görülmeye başlanan koronavirüs salgını, eğitim ve bankacılık sektörünü sekteye uğrattı.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın, "Virüsü sınırlı sayıda tutma aşamasından çıktık. Bugün koronavirüsün yayıldığına tanıklık ediyoruz. Kaynağını bilmediğimiz 4 vaka var." şeklinde 6 Mart'ta yaptığı açıklamanın ardından Lübnan'daki eğitim kurumları kapandı.

Lübnan Bankalar Cemiyeti ise bankaların, hükümetin salgınla mücadele kapsamında aldığı kararlar bağlamında 29 Mart tarihine kadar kapanacağını duyurdu.

Bankalar, bu süre zarfında ATM'lerden para çekme ve kartla ödeme gibi bazı temel hizmetleri sunmaya devam ediyor.

DSÖ'nin Lübnan'a destekleri sürecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lübnan Temsilcisi İman eş-Şankiti, DSÖ'nün Lübnan Sağlık Bakanlığına yönelik desteklerine devam edeceğini söyledi.

Koronavirüs salgınının Lübnan'da yayılması halinde sağlık ihtiyaçlarını giderme konusunda tüm imkanlarını seferber edeceklerini aktaran Şankiti, şunları kaydetti:

"Durumun ne tür sonuçlar doğuracağını bilemiyoruz ancak Lübnan'ın karşılaşacağı muhtemel zorlukları aşması için çeşitli sağlık senaryolarına karşı planlarımızı yapıyoruz. Lübnan hükümeti, salgının önüne geçmek için gerekli adımları atmaya devam ediyor ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar da farklı alanlarda destek çıkmak için aralıksız çalışıyor."

Koronavirüs, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:30 Kaynak: AA

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