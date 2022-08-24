Yurt Dışına Beyin Göçüne Avukatlar da Eklendi: "Yurt Dışına Gelişimdeki Birinci Neden Türkiye'deki Ekonomik Şartlar"

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Ekonomik nedenlere bağlı olarak Türkiye'den yurt dışına göç eden doktor ve mühendislere avukatlar da eklendi. Avukatların göç etmelerinin iki ana nedeni olduğunu söyleyen Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Avukat Aysel Tekerek, bunları "AKP'nin 20 yıllık iktidarında kendi hukukunu tesis etmesi ve avukatların yoksullaşması" olarak sıraladı. İrlanda'ya göç eden avukat Fırat Şimşek, "Yurt dışına gelişimdeki birinci neden Türkiye'deki ekonomik şartlar ve alım gücünün çok çok azalması. Ülkede ekonominin dışında çok büyük başka problemler de var. Kimse ülkesini terk etmek istemez. Ülkenin içinde bulunduğu kaotik durum, herkesin gergin olması, kutuplaşmalar" dedi.

Türkiye'de son zamanlarda ekonomik nedenlere bağlı olarak yurt dışına yapılan beyin göçünde ciddi bir artış gözleniyor. Özellikle doktor ve mühendislerin yurt dışına gitmeyi tercih etmeleriyle ilgili tartışmalar sürerken; bu beyin göçü dalgasına avukatlar da eklendi.

"AVUKATLARIN GÖÇ ETMELERİNİN İKİ ANA NEDENİ VAR"

TKH Genel Başkanı Avukat Aysel Tekerek, avukatların yurt dışına göç etmeleriyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün artık ülkemizde sadece hekimler, mühendisler değil avukatlar da geleceklerini başka bir ülkede aramaya başladılar. ve sayıları giderek fazla olmaya başladı bu örneklerin. Bizce avukatların bugün ülkeden göç etmelerinin iki ana nedeni var.

BİRİNCİSİ AKP'NİN 20 YILLIK İKTİDARINDA KENDİ HUKUKUNU TESİS ETMESİ: Birincisi AKP'nin 20 yıllık iktidarında kendi hukukunu tesis etmiş olması. Yani bir AKP hukuku test etmiş olması. Bunun sonucu elbette ki adaletsizlik, elbette ki hukuksuzluk ama aynı zamanda bu hukuksuzluğun kendini var ettiği şey bir AKP hukuku. AKP hukukunda savunmanlık, avukatlık değersizleşmiştir. Hukuk piyasalaşmıştır. ve bu düzenekten en çok avukatlar zarar görmeye başlamışlardır.

BAZI İŞÇİ AVUKATLARIN ASGARİ ÜCRETTEN DE DÜŞÜK ÇALIŞTIKLARINI GÖRÜYORUZ: İkincisi bu piyasalaşmanın da doğrudan bir sonucu olarak artık avukatlarda da görmeye başladığımız yoksulluktur. Bugün avukatlar sendikasının yaptığı bir çalışmaya göre özellikle işçi avukatların asgari ücret aldıkları, bazılarının asgari ücretten de düşük çalıştırıldıklarını görüyoruz. Avukatlık mesleğinin değersizleştiği, yargının AKP hukukunun bir aparatı, bir sopası haline geldiği bir durumda meslektaşlarımızın geleceklerini başka bir ülkede arama sayısı giderek de artacaktır.

AKP HUKUKU YERİNE EŞİT, ÖZGÜR, ADİL BİR SİSTEM KURULABİLİR: Bunun karşısında Türkiye Komünist Hareketi olarak bizim sözümüz şudur: Bugün AKP hukukunun yerine bu ülkede eşit, özgür, adil bir sistem elbette ki kurulabilir. Bu mücadele sadece işçilerin, emekçilerin, kadınların mücadelesi değil aynı zamanda 21 yıllık AKP iktidarından en az onlar kadar zarar gören meslek grupları yani bunların içerisinde avukatlar da var. Hukukçuların da bu mücadele içerisinde yer almalarıdır. En fazla hukukçuların yer almalarıdır. Çünkü bu yargı sopası en fazla hukukçuların, avukatların kafasına vurulmuş bir sopadır.

PARTİ OLARAK ÇAĞRIMIZ, MÜCADELENİN DAHA FAZLA VERİLMESİDİR: Bizim parti olarak çağrımız bu mücadelenin bu sistemden, bu sonuçlardan rahatsız olanlar açısından daha fazla verilmesidir. Ben de meslektaşlarıma aynı zamanda bir avukat olarak, meslektaşlarıma bu çağrıyı yapıyorum. Ülkemizde göç edeceğimiz değil, içinde mutlulukla yaşayacağımız, kimsenin kimseyi sömürmediği, adaletin ana kural olduğu bir düzen mümkündür."

"YURT DIŞINA GELİŞİMDEKİ BİRİNCİ NEDEN TÜRKİYE'DEKİ EKONOMİK ŞARTLAR"

Avukat Fırat Şimşek, yurt dışına göç eden avukatlardan biri. Avukat Şimşek, yaklaşık 7 ay önce İrlanda'ya göç ettiğini söyleyerek, göç etmesinin birinci nedeninin ekonomik nedenler olduğunu belirtti. Şimşek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Türkiye'de avukatlık yapıyordum, yaklaşık 7 aydır İrlanda'nın Cork şehrinde bulunmaktayım. Şu anda planlamamda kısa vadede burada avukatlık yapmak yok. Yabancı dilimi geliştirip başka bir alanda yüksek lisans yaparak buradaki şirketlerin hukuk departmanlarından birisine girmeyi planlamaktayım. Yurt dışına gelişimdeki birinci neden Türkiye'deki ekonomik şartlar ve alım gücünün çok çok azalması. Yurt dışına göçen birçok insan gibi ben de aslında benzer nedenlerden mustaribim. Çok fazla ekonomik sıkıntıyla boğuşmak zorunda kaldık özellikle son 3-4 yılda.

ÜLKE İYİ YÖNETİLMEDİ. EKONOMİ GİT GİDE KÖTÜLEŞTİ: Benim mezuniyetim 2014 yılında. 2015 yılının sonundan itibaren de avukatlık yapmaya başladım. 2018 yılında kendi işlerimi yapmaya çalıştım fakat bir ekonomik kriz vardı herkes hatırlar. Devamında da pandemi süreci geldi. Bütün bunlar iş yapmak isteyen avukatları çok fazla etkileyen, önüne engel çıkaran şeyler. Tüm bunların üstüne ülke de açıkçası çok da iyi yönetilmedi, ekonomik anlamda da birçok anlamda da. Ekonomi git gide kötüleşti.

KATLANARAK YÜKSELEN BİR AVUKAT ENFLASYONU VAR: İstanbul'da yaşıyordum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Avukatlıkla alakalı şöyle bir durum var: Katlanarak yükselen bir avukat enflasyonundan bahsedebiliriz. Benim sicilim 52 bin. İstanbul Barosu'na şu anda inanın bilmiyorum sicil kaçta. 80 binde mi 85 binde mi bilmiyorum. 6 yılda sadece İstanbul Barosu'na en az 30 bin avukatın kaydolduğunu düşünürsek, bu kadar insanın bu işten ekmek getirmesi evine mümkün değil. Zaten çok kısıtlı bir grup avukatlıktan iyi paralar kazanıyor. Yüzde 10'luk bir kısmından bahsedebiliriz, geri kalan kısım gerçekten işçi avukat sınıfında çalışıyor.

ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM YÖNETİCİLER TARAFINDAN KÖRÜKLENİYOR: Tabii sadece ekonomik şeylerden bahsetmemek lazım. Ülkede ekonominin dışında çok büyük başka problemler de var. Kimse ülkesini terk etmek istemez. Ülkenin içinde bulunduğu kaotik durum, herkesin gergin olması, kutuplaşmalar. Buna yönelik yöneticiler tarafından hiçbir hamle yapılmaması, aksine körüklenmesi. Bunlar buraya gelmemizde sadece benim değil birçok arkadaşımın adına da bunları söyleyebilirim ana nedenler. Açıkçası kısa ve orta vadede bunların değişeceğini düşünmüyorum o yüzden en azından ülkemi burada temsil etmeye çalışıyorum.

OTELDE ÇALIŞIYORUM: İrlanda'da şu anda bir otelde çalışıyorum. Otelin katlarındaki genel temizlikten ve genel düzenden sorumluyum. Benim hedefimde önümüzdeki dönemlerde yüksek lisans yapıp devamında burada İrlanda'da bulunan ya da Avrupa'da bulunan büyük şirketlerden birisinin hukuk departmanına girmek.

KISA VE ORTA VADEDE TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM: Kısa vadede ve orta vadede açıkçası Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de benim buraya geldiğim dönemden farklı olan şeyler şu anda yok. Bir şeyin değiştiğini görmüyorum, bir şey değişiyor olsa, bir şeylerin değiştiğine gerçekten inanıyor olsam fikrim değişebilir belki ama şu anda açıkçası hiç böyle bir düşüncem yok."