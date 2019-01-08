Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Lastikler Kedi Evine Dönüştürülüyor
1 saat önce
Giresun Belediyesi tarafından ekonomik ömrünü tamamlayan araç lastiklerini kedi evlerine dönüştürmek için çalışma başlattığı bildirdi.
Giresun
Belediyesi tarafından ekonomik ömrünü tamamlayan araç lastiklerini kedi evlerine dönüştürmek için çalışma başlattığı bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başkan Kerim Aksu
'nun bugün makine ikmal müdürlüğünü ziyaret ederek burada görev yapan personelle biraraya geldiği belirtildi.
Açıklamada, müdürlüğü gezerek ve hizmetler hakkında ilgililerden bilgiler alan Aksu'nun, kurumda sokak hayvanları için sürdürülen projeleri de incelediği ifade edildi.
Projelerden birisinin de ekonomik ömrünü tamamlamış araç lastiklerin kedi evlerine dönüştürülmesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, içerisinde sokak kedileri için yemlerin bulunacağı evlerin kent genelinde noktalara yerleştirileceği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: AA
Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi