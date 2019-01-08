Son Dakika Haberleri: Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Lastikler Kedi Evine Dönüştürülüyor

Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Lastikler Kedi Evine Dönüştürülüyor

1 saat önce

Giresun Belediyesi tarafından ekonomik ömrünü tamamlayan araç lastiklerini kedi evlerine dönüştürmek için çalışma başlattığı bildirdi.

Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Lastikler Kedi Evine Dönüştürülüyor, System.String[]
Giresun Belediyesi tarafından ekonomik ömrünü tamamlayan araç lastiklerini kedi evlerine dönüştürmek için çalışma başlattığı bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başkan Kerim Aksu'nun bugün makine ikmal müdürlüğünü ziyaret ederek burada görev yapan personelle biraraya geldiği belirtildi.

Açıklamada, müdürlüğü gezerek ve hizmetler hakkında ilgililerden bilgiler alan Aksu'nun, kurumda sokak hayvanları için sürdürülen projeleri de incelediği ifade edildi.

Projelerden birisinin de ekonomik ömrünü tamamlamış araç lastiklerin kedi evlerine dönüştürülmesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, içerisinde sokak kedileri için yemlerin bulunacağı evlerin kent genelinde noktalara yerleştirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Kerim Aksu, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu

Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:08:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Lastikler Kedi Evine Dönüştürülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]