Son Dakika Haberleri: Ekonomik Projelerimizi Öne Aldık"

Ekonomik Projelerimizi Öne Aldık"

1 saat önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bizim birinci gayemiz insanın mutlu olmasıdır, öncelikle insanların karnı doyacak.

Ekonomik Projelerimizi Öne Aldık
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bizim birinci gayemiz insanın mutlu olmasıdır, öncelikle insanların karnı doyacak. Bu nedenle ekonomik projelerimizi öne aldık." dedi.

Partisinin Eryaman'daki açık hava toplantısında konuşan Yavaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla kenti yöneteceğini söyledi.

Yavaş, büyük bütçeli projeleri vatandaşın fikrini almadan hayata geçirmeyeceğini, Ankaralıların parasını "çılgın projelere" harcamayacağını belirtti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de vaat ettiği çılgın projeleri arasında yer alan "Şehr-i Derya" projesini gerçekleştiremediğini öne süren Yavaş, "Ankara'ya gelince 'Kayseri'de ne vaat ettiysem hepsini yaptım.' diyor. Şehr-i Derya projesini arıyoruz bulamıyoruz." diye konuştu.

Ankara için Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel yüz proje hazırladıklarını ifade eden Yavaş, bu projeleri rakibi Mehmet Özhaseki'nin proje olarak kabul etmediğini kaydetti.

Yavaş, Türkiye'deki ekonomik sorunların Ankaralıları da etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ankara'da da ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ekonomik sıkıntı var. Bir an evvel Ankara'da ekonomiyi nasıl kalkındırır, üretimi arttır, daha az işsiz insan bırakırız diye bu konudaki projelerin hepsini öne aldık. Bizim birinci gayemiz insanın mutlu olmasıdır, öncelikle insanların karnı doyacak. Bu nedenle ekonomik projelerimizi öne aldık."

Yavaş'a etkinlikte, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik, İYİ Partili ve CHP'li bazı milletvekilleri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adayı, Ankara, Politika
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