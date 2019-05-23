Son Dakika Haberleri: "Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor"

"Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor"

8 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik savaşla halkın geçim ve huzurunu hedef alan ABD'yi pişman edeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik savaşla halkın geçim ve huzurunu hedef alan ABD'yi pişman edeceklerini söyledi.
Ruhani, Huzistan eyaletinin Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentinin Irak ordusundan kurtarılışının yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu.
Irak ile 1980-1988 yıllarında yaptıkları 8 yıllık savaşa değinen Ruhani, "Irak Savaşı'nda askeri baskı ve saldırılarla topraklarımız işgal edildi, bugün ise ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor. Ancak İran, düşmanı ekonomi savaşında pişman edecek." dedi.
Ekonomik saldırıların askeri hamlelerden daha karmaşık olduğunda dikkati çeken Ruhani, "Düşman, kalbimizde ümitsizliğin yeri olmadığını anlamalıdır. Topraklarımız bombalansa ve bir kere daha şehit, gazi ve esir versek de bağımsızlık hedefinden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
Ruhani, ABD'nin bir yılı aşkın süredir devam eden ağır yaptırımlarına rağmen halkın boyun eğmediğine işaret ederek, "İran halkı teslim olmayacaktır. Halkımıza çok açık bir şekilde söylüyorum: Bugün dik duruş ve direniş günüdür. Direniş ve sağlam duruşla ABD, İsrail ve bölgedeki gerici yönetimleri yenebiliriz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:48 Kaynak: AA
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