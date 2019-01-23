Ekonomik Sıkıntılar Gazetelerin Bir Bir Yok Olmasına Yol Açıyor

Türk basınında yaşanan ekonomik sıkıntıların yerel medyanın en güçlüsü olan yazılı basında adeta gazetelerin bir bir yok olmasına yol açtığını belirten Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, "Yerel medya için destek fonu oluşturulması şart" dedi.

Türk basınında yaşanan ekonomik sıkıntıların yerel medyanın en güçlüsü olan yazılı basında adeta gazetelerin bir bir yok olmasına yol açtığını belirten Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, "Yerel medya için destek fonu oluşturulması şart" dedi.



Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Marmara Gazeteciler Federasyonu çatısı altında yer alan Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında gelen yerel medya bulunduğu şehrin gözüdür, kulağıdır, aynasıdır. Unutulmamalıdır ki, 15 Mayıs 1919'da bu vatanın kurtuluşu için İzmir'de ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin sıkmış ve bir ulusun uyanışını sağlayarak düşmanın o günkü zor şartlarda bile denize dökülerek ülkemizden gönderilmesini sağlamıştır. Unutulmamalıdır ki, yakın tarihimizde yaşadığımız ve 15 Temmuz 2016 günü yapılmaya kalkışılan darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişinin medya sayesinde anında canlı olarak aktarılmasıyla birlikte milletin sokaklara dökülmesi bu darbe girişiminin daha başlamadan bitmesine yol açmıştır. Atatürk'ün de dediği gibi, basın milletin müşterek sesidir" dedi.



"Son derece yararlı olacaktır"



Aydıntepe sözlerinin devamında, "Bu sesin devam etmesi için, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntı ve başta kağıt olmak üzere kullanılan malzemelerin fiyatlarının aşırı artması gerçekten zor günler geçirmeye başlayan yerel medyanın ve özellikle yazılı basın olan gazetelerin desteklenmesi için yeni kaynaklar gerektiriyor. Basın İlan Kurumu'nun (BİK) resmi ilanların her geçen gün azalması ile gazetelere sağladığı destekte birçok ilde gazetelerin yaşaması için yetersiz kalıyor. Bu nedenle illerdeki mahalli idarelerin (Belediyeler) bütçelerinden belirlenecek bir yüzde oranına göre, oluşturulacak destek fonundan yerel yazılı basına Basın İlan Kurumu veya Valiliklerce aylık olarak düzenli şekilde dağıtılması halinde yazılı basının görevini idame ettirmesi sağlanabilecektir. Bu durum demokrasimizin yanında ülke bütünlüğünün korunmasına da katkı sağlayacaktır. Yerel basının güçlü hale gelmesi hem illerimiz, hem de ülkemiz açısından son derece yararlı olacaktır" diye konuştu. - SAKARYA

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