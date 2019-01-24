"Ekonomik Toparlanma İnşaat Sektörü Üzerinden Olmalı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı 'Konut Satış İstatistikleri' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 bin 55 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 bin 161 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara izledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zafer Yıldırım şunları söyledi: "İnşaat sektörü uzun yıllar boyunca milli ekonomimizin dinamosu görevini gördü. Bu durum eleştiriledebilir tabi ama hali hazırda kısa vadedeki toparlanma planımızın en önemli dayanaklarından birisi de ister istemez bu sektör üzerinden olmalı."

"İnşaat sektörü bir çok sektörü besliyor"

İnşaat sektörünün bir çok sektörü de doğrudan etkilediğini anlatan Yıldırım "Netice itibariyle, inşaat sektörünün birçok sektörü etkilediğini hatırda tutmak gerekiyor. Hali hazırda sadece başkentte bile 50 bine yaklaşmış konut fazlası görülüyor. Konut satışları bir önceki yıla göre %2.4 azalmış durumda. Bunun yanı sıra esas dramatik düşüş ise özellikle ipotekli satışlarda yani banka kredisi ile yapılan satışlarda gerçekleşti. İpotekli satışlar %79 azaldı. Böylece banka faiz oranlarının yüksek olacağı sonraki dönemlerde ipotekli satışların artmasını da maalesef bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"2017 rakamlarını yakalamak mümkün görünmüyor"

"Durgunluğun da etkisi ile konut satışlarında 2017 yılı rakamlarını yakalamak uzun bir süre mümkün görünmüyor" açıklamasında bulunan Yıldırım, sözlerine şunları ekledi: "Her ne kadar devlet bankalarımız kredi faizlerinde bazı şartlı indirimler yapmış olsa da, esas olan vatandaşın ekonomiye güvenerek hareket etmeye başlaması olacak. Bu güvenin tesisi noktasında Ankaralı müteahhitler olarak bizler, hükümetimize elimizden gelen desteği vermeye hazırız."