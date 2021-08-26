"Ekonomik ve Siyasi Açıdan Gelecek Vizyonu: Kıbrıs Sempozyumu"nda güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı - Son Dakika

İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Lob'in International iş birliğinde düzenlenen "Ekonomik ve Siyasi Açıdan Gelecek Vizyonu: Kıbrıs Sempozyumu"nda adadaki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki tarihi bağlara ve KKTC'nin Türkiye'de tanınırlığı için daha fazla çalışma yapılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Atabek, Kıbrıs sorunun çözümünün yanı sıra başka konulara da eğilmek gerektiğini belirterek, "Ekonomisiyle ilgili bazı kişisel gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Maalesef ekonomi hizmet sektörüne bağlı ve dolayısıyla kırılgan. Ekonominin güçlendirilmesi lazım. Üretimi destekleyici unsurların desteklenmesi lazım. Güneş enerjisi gibi potansiyeli çok yüksek temiz enerji kaynaklarının beslenmesi gerekiyor. Bunlardan kendi enerjisini kullanabildiği gibi enerji satabilen bir ülke olabilmesi gerekiyor. KKTC'yi tanıyan ülkelerin sayısının artırılması gerekiyor. Bunun için Azerbaycan'da bir girişim yaptık. Azerbaycan parlamentosunda inşallah bir dostluk grubu oluşturulacak ve ticari ilişkiler geliştirilecek." dedi.

KKTC'ye yaptığı ziyaretlerde aradaki bağların güçlü olduğunu gördüğünü anlatan Atabek, Kıbrıslı ailelerin neredeyse tamamında, şehit ve gazi olduğunu, savaşın ve çatışmaların etkilerinin hala çok sıcak olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın iki devletli çözümü dillendirmesi bizi çok heyecanlandırdı"

Lob'in International Başkanı Fahri Ustaoğlu da sempozyumda yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta 1974 öncesi ve sonrasında oluşan sorunların hala devam ettiğini belirterek, "KKTC ne bir yavru vatan ne de bağımsız bir vatan olabildi. Bu federasyon ve iki devletli çözüm seçenekleri arasında Cumhurbaşkanımızın iki devletli çözümü dillendirmesi bizi çok heyecanlandırdı. Bu heyecanı diri tutmak ve güçlendirmek için biz de bu sempozyumla destek vermek istedik. Burada alınan kararların geleceğe ışık tutacağına inanıyorum. Kıbrıs'ı birlikte paylaşacağız, sorunları birlikte çözeceğiz." diye konuştu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Mucip Gökçen de Kıbrıs sorununda Türkiye'nin ve KKTC'nın her zaman yapıcı bir rol aldığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye açısından aslında bir sorun yok. Türkiye kendi kararını vermiş, uluslararası anlaşmaların Türkiye'ye verdiği yetkilerle Kıbrıs'ta tek taraflı hareket etme arzusu gösteren Rumlara karşı bağımsızlığını kazanan KKTC'yi kurdu. Hem Türkiye için hem de Kıbrıs Türkleri için müspet gelişmeler sağladı."

"Türkiye KKTC'nin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir"

Kıbrıs'ta günümüzde de devam eden sorunlar karşısında Türkiye'nin adil ve dengeli bir politika izlediğini anlatan Gökçen, "Sorunlar Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi tarafından ayrıca onlarla uluslararası arenada hareket eden devletler yüzünden devam ediyor. Bununla birlikte sorunun daha fazla uzayacağını düşünmüyorum. AB, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetini üye yapıyorsa aynı şartlarda kurulan KKTC'yi de üye yapmalı. Türkiye bu süreçlerde her zaman tüm gücüyle KKTC'nin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. Kıbrıs'ta kendi varlığımızı nasıl güçlendirebiliriz, yeni enerji kaynaklarını nasıl kullanabiliriz ve işletebiliriz bunları düşünmemiz lazım. Bu açıdan Kıbrıs, Türkiye için artık daha da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık yeni dış politika anlaşmamızı ortaya koyduk"

KKTC Milletvekili ve Maraş Açılımı Komisyonu Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da Kıbrıs'taki sorunun çözümünde Türk tarafının her zaman yapıcı bir rol oynadığını söyledi.

1974 sonrası devam eden federasyon ve çift devletli çözüm tartışmalarına değinen Hasipoğlu, "Şimdiye kadar yıllarca federasyon için çalışmalar yaptık ama artık farklı bir sürece girdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ifade ettiği iki devletli çözüm modeliyle artık Rum kesiminin bizi masada oyalamasını beklemeyeceğiz. Adada her zaman yapıcı olan KKTC yönetimi ve halkı oldu. Artık yeni dış politika anlaşmamızı ortaya koyduk. Uluslararası eşit statü talebinde bulunduk ve bunu tüm platformlarda ifade ettik. Artık kendi kendimizi yönetme talebimiz var" diye konuştu.

Kapalı Maraş'ın açılması konusuna da değinen Hasipoğlu, "Yıllardır belirsizlik içinde bekledik ama Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık. Burası Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerindendi. Yüzlerce otel, banka, tiyatro gibi yerlerde, yeni yatırım olanaklarını Türkiye ve uluslararası yatırımlarla ekonomiye kazandırmak istiyoruz" dedi.

Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı da KKTC'nin tanıtılması ve uluslararası alanda güçlü bir şekilde savunulabilmesi için akademik, diplomatik ve kültürel çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Kıbrıs sorununa ilişkin ekonomik ve siyasi parametrelerin tartışıldığı bir panel düzenlendi.

Sempozyuma İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.