"Ekonomik yaptırımlar Türkiye'yi yolundan döndüremez"
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler, Türkiye'yi yolundan döndüremezler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler, Türkiye'yi yolundan döndüremezler" dedi.
(İHA)
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