Son Dakika Haberleri: "Ekonomik yaptırımlar Türkiye'yi yolundan döndüremez"
Son Dakika Güncel 'Ekonomik yaptırımlar Türkiye'yi yolundan döndüremez'

"Ekonomik yaptırımlar Türkiye'yi yolundan döndüremez"

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler, Türkiye'yi yolundan döndüremezler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler, Türkiye'yi yolundan döndüremezler" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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