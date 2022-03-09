Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı

09.03.2022 12:24

Rusya'da vatandaşlar, ekonomik yaptırımların günlük hayatlarındaki etkisini hissetmeye başlarken, yaptırımların ülkede pahalılığa yol açacağını düşünüyor.

Rusya'da vatandaşlar, ekonomik yaptırımların günlük hayatlarındaki etkisini hissetmeye başlarken, yaptırımların ülkede pahalılığa yol açacağını düşünüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batılı ülkeler, Rusya'ya çok sayıda ekonomik yaptırım uyguladı. Son olarak ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklarken, İngiltere de 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı.

Ülkelerin yaptırımlarını, enerjiden teknoloji ve modaya uluslararası birçok firmanın Rusya'daki faaliyetlerinden çıkma veya operasyonlarını askıya alma kararı izledi.

Şu anda dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi olan Rusya'da vatandaşlar ise ekonomik yaptırımların günlük hayatı etkilemesinden ve hayat pahalılığını artıracağından endişe duyuyor.

İrina isimli Rus vatandaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptırımların günlük hayatını kesinlikle etkilediğini belirterek, "Ancak bunu bir fırsat olarak da görebiliriz. Kendi içimizde kalkınabiliriz. Her şeyi kendimiz kalkındırabiliriz." diye konuştu.

"Yaptırımlar ekonomiyi, vatandaşları, tüm Rusları etkiliyor"

Moskova'da bulunan İslam isimli vatandaş ise yaptırımların herkese yansıdığını ifade ederek, "Yaptırımlar ekonomiyi, vatandaşları, tüm Rusları etkiliyor. Elbette tasarruf gerekiyor. Tüm fiyatlar artacak, dolar, avro daha pahalı olacak. Yaptırımların mutlaka olumsuz tarafları bulunuyor." dedi.

Yegor isimli Rus vatandaşı ise "Ekonomik açıdan bir baskı hissetmiyorum, her şey yolunda. Zaman zaman endişe duyuyorum ancak umarım her şey yakında çözülür ve her şey yoluna girer. Muhtemelen sanayide çalışmaya başlarım. Çünkü ülkemizde artık üretime ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı
Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı
Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı

YORUMLAR
500
ABD'li istihbarat direktörü: Ukrayna'da 2 - 4 bin Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz ABD'li istihbarat direktörü: Ukrayna'da 2 - 4 bin Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz Blinken, Rusya'yı Ukrayna'da insani yardımlara izin vermeye çağırdı Blinken, Rusya'yı Ukrayna'da insani yardımlara izin vermeye çağırdı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya gizli belgeleri ortaya çıkardı: Ukrayna, mart ayında Donbas'a saldıracaktı
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Adamı serbest bırakan hakim ve savcı için inceleme izni çıkarıldı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:31:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement