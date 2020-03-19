"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz' - Son Dakika Ekonomi

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "İş dünyasının temsilcileri olarak...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "İş dünyasının temsilcileri olarak geçtiğimiz hafta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, korona virüsü salgını sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi hakkında değerlendirme yaptı. Saygılı, Erdoğan'a teşekkür ederek, iş dünyasının temsilcileri olarak oldukça memnun olduklarını ifade etti.


Korona virüsü salgını sonrasında hükümetin aldığı tedbir paketinin; üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını, önlemlerin ülke ve bölge için son derece yerinde olduğunu ifade eden Saygılı, "T.C. Merkez Bankasının korona virüsü krizinin ekonomik etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla aldığı faiz indirimi kararı ve açıkladığı diğer tedbirleri yakından takip etmiştik. Para politikasına yönelik alınan kararlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklenmiş oldu. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de, geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira, virüs salgınının küresel etkileri, ekonominin bütün aktörlerinin topyekün bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.


"Hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız"


Bilal Saygılı, "Başta FED olmak üzere, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları genişleyici kararlar ve ilave tedbirler kısa vadede piyasaları rahatlatmış olsa da, küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olmalıyız. En olumlu senaryoda bile, küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikardır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için, hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız" şeklinde konuştu.


"Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir"


Saygılı, şöyle devam etti:


"En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle, bu zorlu süreci lehimize çevirmeye başaracağımıza olan inancımız tamdır. Bugün itibariyle 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek, bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir. Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere; kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF'nin limitinin iki katına çıkarılarak KOBİ'lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanında üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan tedbir ve teşvikler sayesinde, ekonomik aktivitede gözlenebilecek bir yavaşlamanın önüne geçilecek, Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir." - İZMİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:36 Kaynak: İHA

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