Ekonominin Kalbi Emitt 2019'da Atacak

Ekonomi alanında önde gelen isimler ve uzman konuşmacılar, EMITT 2019 panellerinde birçok konuyu masaya yatıracak.

Gazeteci, Televizyoncu, Ekonomi Yorumcusu Emin Çapa 'Türkiye'yi Turizm mi Kurtaracak?' başlıklı konuşmasında turizmdeki canlanmayı kalıcı kılmak ve itici güç olarak kullanabilmemiz için atılması gereken adımlar, karşılaştırmalı veri analizleri, turizmin diğer ülkelerle karşılaştırması ve diğer sektörlerle ilişkisini ele alacak.

EMITT'te bu yıl yapılacak panellerden biri 'Fikir Önderleri Geleceğin Turizmini Açıklıyor' başlığı ile yer alıyor.Prof. Dr. İbrahim Birkan'ın moderatörlüğünde 2019 ve hatta daha uzun vadede turizmin geleceği, turizme dair öngörü ve beklentiler TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, TTYD Başkanı Oya Narin konuşmalarıyla masaya yatırılacak.

Asya Pazarını Nasıl Etkilersiniz: Çin Mercek Altında

Asyalı ve özelikle de Çinli turistler outbound turizmi konusunda tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de Çin ile ekonomik anlamda birçok anlaşma yapılmakta ve iki ülkenin yakınlaşması sadece Çin'den 500 bin turistin Türkiye'ye tatile geleceğine işaret ediyor. 'Peki bu gelişmenin turizm ekonomisine etkileri neler olacak?', 'Çinli turistlerin karakteristik özellikleri nedir?', 'Çinli Y kuşağının diğer jenerasyonlara göre öne çıkan özellikleri neler?', 'Bir destinasyonu tercih ederken nelere dikkat ederler?', 'Türkiye'de öne çıkarmamız gereken destinasyonlar ve mesajlar hangileri?', Kültür ve sağlık turizmi Türkiye'de alternatif turizm akımları içinde en öne çıkanlardan. 'Çinli turistleri bu akımlarla nasıl aynı potada buluşturabiliriz?', 'Onları etkilemek için hangi iletişim kanallarını kullanmamız gerekir?', 'Satış ve pazarlamada dikkat etmemiz gereken noktalar nedir?' gibi Çin pazarına dair merak edilen tüm sorular bu panelde cevaplandırılacak. Marcus Lee'nin milyonlarca turistten oluşan Çin pazarına yönelik sunumunun ardından izleyiciyle etkileşimli bir soru-cevap bölümü gerçekleşecek. Milyonlarca turistin oluşturduğu dev Çin pazarına Marcus Lee'nin keynote konuşmasıyla giriş yaptıktan sonra ardından Destination Dr. Consulting Baş Danışmanı Edward Dramberger ile bu pazarda etkin olabilmek için alıcılarla nasıl ilişki kurulacağını ve satış kapatılacağını anlatan bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Gazeteci, Televizyoncu, Ekonomi Yorumcusu Emin Çapa canlanmanın kalıcı kılınmasına değinerek, "Türkiye turist sayısını artırmaya çalışarak turizmde yanlış bir hedef seçiyor. Temelde turizm iki hedefe odaklanmalı; birincisi 'turist başına geliri artırmak, ikincisi 'bölgesel geliri artırmak'. Dünyanın gittiği yerin kitle turizmi olmadığını bu işin profesyonelleri benden daha iyi biliyor. Türkiye kültür turizmini öne çıkaran, denizden içerideki bölgeleri yerel özellikleriyle pazarlayan bir stratejiye yoğunlaşmalı. Yeme içme ve eğlenme kısmını büyütmemiz lazım. Herkes kendisine sorsun Türkiye büyük turizm ülkelerinde Paris Grand Palais'deki Bizans'tan İstanbul'a sergisinden bu yana dünyada ses getiren hangi büyük sergileri gerçekleştirdi? Bu ülke hakkında merak uyandıracak hangi büyük çaplı kampanyaları yaptı? Hangi ünlü yönetmen, hangi ünlü yazar Türkiye'den geçen, dokunan bir eser üretti? Dünyadaki entelektüellere dönük hangi çalışmalar yapıldı? Benim gündemimde yerel turizm hareketi üzerinde durmak var. Özellikle düşük gelirli bölgelere gelir yaratmanın, bunu üst gelir gruplarına değil, alt gelir gruplarına aktarmanın en iyi yolu turizm. Hem de kendi şehri, ülkesi hakkında yüksek bir farkındalık yaratması da ilave bir katkı" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.