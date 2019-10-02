Ekonominin lokomotifi sanayi Kocaeli’nde büyüyor
1 saat önce
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) önderliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan "Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri" için geri sayım başladı.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) önderliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan "Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri" için geri sayım başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:56
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