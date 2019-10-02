Son Dakika Haberleri: Ekonominin lokomotifi sanayi Kocaeli’nde büyüyor
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Ekonominin lokomotifi sanayi Kocaeli’nde büyüyor

1 saat önce

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) önderliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan "Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri" için geri sayım başladı.

Ekonominin lokomotifi sanayi Kocaeli’nde büyüyor, System.String[]

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) önderliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan "Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri" için geri sayım başladı.

Kocaeli Sanayi Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:56 
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