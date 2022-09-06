Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi - Son Dakika
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Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi

06.09.2022 10:23

Türkiye'nin ekonomik durumunun masaya yatırıldığı TV programında hükümete yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ile muhalif duruşuyla tanınan Erşan Şen arasında gergin anlar yaşandı.

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" programında Cem Küçük'ün ekonomide yapılan hamleleri övmesi Ersan Şen'i çileden çıkardı. Canlı yayında hararetli bir tartışmaya tutuşan ikili arasındaki diyalogları hem program sunucusu hem de ekran başındakiler şaşkınlıkla izledi.

İşte yayın esnasında ikili arasında geçen diyaloglar:

Cem Küçük: Sayın Erdoğan söylediği her şeyi yapıyor. Türkiye ihracatını artırıyor. Milyonlarca insan üretim yapıyor ülkemizde. Sıkıntı var ama her şey de kötü değil. Sayın Erdoğan tahıl koridoru ile dünyayı açlıktan kurtardı.

Ersan Şen: Millete yalan söyleme. Ekonomi çok iyiyse 1 dolar neden 18 lira? Kur korumalıya niye bu kadar ucu açık faiz ödüyorsun

Cem Küçük: Ne ucu açığı ya faizler düşmüş...

Ersan Şen: Ya utan Cem ya yeter artık!

Cem Küçük: Ama deminden beri gerçekleri saptırıyorsun.

Ersan Şen: Bir de hataya hata de be kardeşim ya... Sana göre uçuyoruz biz kardeşim ya... Keşke öyle olsa... Senin söylediğin doğru değil. Sana göre milletin hiç bir derdi yok.

Cem Küçük: Hayat pahalılığı var. Ama sen her şeyi kötülüyorsun.

Ersan Şen: Sen hiç dükkana gittin mi? Bakkala gittin mi? Hiç markete gidip salça aldın mı? Ne demek ya?

Cem Küçük: Ya sen her şeye karşısın ya...

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Ersan Şen, Cem Küçük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında 'ekonomi' gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi - Son Dakika


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