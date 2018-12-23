Ekonominin Oscarları 45. kez sahiplerini buluyor
4 saat önce
BTSO tarafından bu yıl 45. kez düzenlenecek Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 25 Aralık'ta gerçekleştiriliyor.
BTSO tarafından bu yıl 45. kez düzenlenecek Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 25 Aralık
'ta gerçekleştiriliyor. 4 ayrı kategoride 52 ödülün sahiplerini bulacağı törene, Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
da katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:53
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