Son Dakika Haberleri: Ekonominin Oscarları 45. kez sahiplerini buluyor

Ekonominin Oscarları 45. kez sahiplerini buluyor

4 saat önce

BTSO tarafından bu yıl 45. kez düzenlenecek Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 25 Aralık'ta gerçekleştiriliyor.

Ekonominin Oscarları 45. kez sahiplerini buluyor , System.String[]
BTSO tarafından bu yıl 45. kez düzenlenecek Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 25 Aralık'ta gerçekleştiriliyor. 4 ayrı kategoride 52 ödülün sahiplerini bulacağı törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:53 

Rifat Hisarcıklıoğlu, mehmet ersoy, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Aralık, Ekonomi
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