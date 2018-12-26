Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu
50 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45'inci kez düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 'Gelir Vergisi', 'Kurumlar Vergisi', 'İhracat', 'Vergi Özel Ödülleri' ve 'Sektör Liderleri' kategorilerinde 59 ödül sahiplerini buldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45'inci kez düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 'Gelir Vergisi', 'Kurumlar Vergisi', 'İhracat
', 'Vergi Özel Ödülleri' ve 'Sektör Liderleri' kategorilerinde 59 ödül sahiplerini buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03
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