Son Dakika Haberleri: Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu

Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu

50 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45'inci kez düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 'Gelir Vergisi', 'Kurumlar Vergisi', 'İhracat', 'Vergi Özel Ödülleri' ve 'Sektör Liderleri' kategorilerinde 59 ödül sahiplerini buldu.

Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45'inci kez düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 'Gelir Vergisi', 'Kurumlar Vergisi', 'İhracat', 'Vergi Özel Ödülleri' ve 'Sektör Liderleri' kategorilerinde 59 ödül sahiplerini buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, İhracat, Ekonomi
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