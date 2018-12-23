Son Dakika Haberleri: Ekonominin Oscarları' Sahiplerini Buluyor

Ekonominin Oscarları' Sahiplerini Buluyor

4 saat önce

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45'incisi düzenlenecek olan 'Ekonomiye değer katanlar' ödül töreni, 25 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

Ekonominin Oscarları' Sahiplerini Buluyor, System.String[]
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45'incisi düzenlenecek olan 'Ekonomiye değer katanlar' ödül töreni, 25 Aralık  Salı günü gerçekleştirilecek. 4 ayrı kategoride 52 ödül verilecek törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, kent ekonomisinin liderlerini 'Ekonomiye değer katanlar' ödülleri ile motive etmeyi sürdürüyor. Bu yıl 45'incisi düzenlenecek törende, başarılı iş insanları ve firmalar, ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un elinden alacak. BTSO Aralık Ayı Meclis toplantısının ardından düzenlenecek ödül töreni, saat 19.00'da başlayacak. Törende 'Gelir Vergisi', 'Kurumlar Vergisi', 'İhracat' ve 'Sektör Liderleri' kategorilerinde 52 ödül sahiplerini bulacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ödül töreninin Bursa iş dünyasının buluşma noktası haline geldiğini belirterek, "BTSO, 42 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri konumunda. Bu organizasyonumuz, üreticilerimizin buluşma noktası ve motivasyon özelliği de taşıyor. Üretim, ihracat, istihdam ve vergisiyle Bursa ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna ivme kazandıran tüm müteşebbislerimizi ve girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Tüm iş dünyası temsilcilerimizi, birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz gurur gecemizde bir arada görmeyi temenni ediyorum" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:53 Kaynak: DHA

Aralık, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
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