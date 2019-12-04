Son Dakika Haberleri: Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor
Son Dakika Ekonomi Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor - Son Dakika Ekonomi

Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor

7 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46'ncısı düzenlenecek olan ekonomiye değer katanlar ödül töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un da teşrifleriyle 6 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46'ncısı düzenlenecek olan ekonomiye değer katanlar ödül töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un da teşrifleriyle 6 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek.


Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kent ekonomisinin kahramanlarını ekonomiye değer katanlar ödül töreni ile taltif ediyor. Bu yıl 46. kez organize edilecek olan programda, başarılı iş adamları ve firmalar ödüllerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un elinden alacak. Oda hizmet binasında düzenlenecek ödül töreni saat 19.00'da başlayacak. Törende, 7 ayrı kategoride 60'tan fazla ödül sahiplerini bulacak.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomiye değer katanlar ödül töreninin Bursa iş dünyasının buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Firmaların faaliyetlerinin ve iş modellerinin kapsamlı bir biçimde incelendiği bir değerlendirme sürecinin ardından ödül alacak iş adamları ve firmaları belirlediklerini kaydeden Başkan Burkay, "BTSO, 43 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi. Üretim, ihracat, istihdam ve vergisiyle Bursa ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna ivme kazandıran bütün girişimcilerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Mustafa Şentop, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın veto edip Meclis'te gönderdiği "filtre" yasası yoğun tartışmalara neden oldu
TBMM, tanıkların çelişkili ifadeleri ve son DNA raporu nedeniyle Rabia Naz dosyasını savcılıktan istedi Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]