Ekonominin seyrine yönelik göstergeler pozitife geçecek
1 saat önce
Türkiye'nin son dönemde yaşanan ekonomik aktivitedeki zayıflama sonucu uzun süredir düşen bazı göstergeler, eylül ve ekim ayından itibaren toparlanmaya başlayacak.
Türkiye'nin son dönemde yaşanan ekonomik aktivitedeki zayıflama sonucu uzun süredir düşen bazı göstergeler, eylül ve ekim ayından itibaren toparlanmaya başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:55
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