Ekonomist alkin'den faiz yorumu: reel sektör yüzde 20'nin altında kredi faiziyle tanışacak

Ekonomist Emre Alkin Merkez Bankası 'nın faizlerde yaptığı 325 baz puanlık indirimini değerlendirerek, "Yani 2020 başında reel sektör yüzde 20'nin altında faizle tanışabilir" yorumunda bulundu.

Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık faiz indirimini değerlendiren Ekonomist Emre Alkin, kararın sürpriz olmadığını belirterek, "200-300 baz puanlık bir indirim fiyatlara zaten yedirilmişti. Merkez Bankası, gelecek ay baz etkisiyle düşecek olan enflasyonu da göz önünde bulundurarak büyümeyi baz alan bir karar verdi ve doğru tercih yaptı" dedi.

Bazı çevrelerde 500 baz puanlık bir indirim beklentisinin oluştuğunu, bunun kendisini endişelendirdiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, "200 baz puanın altı ve 400 baz puanın üzeri piyasayı korkutacaktı. Bu açıdan yapılan indirim piyasanın beklentisine uygun. Benim beklentim de bu yöndeydi" diye konuştu.

Prof. Dr. Emre Alkin, bundan sonra hangi adımları atılacağını belirlemek için enflasyon ve büyüme oranlarını yakından izlemek gerektiğini belirterek, "Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı gibi veriler Merkez Bankası'nın adımlarını belirleyecektir. Merkez Bankası eğer attığı adımlara karşılık görüyorsa bundan sonra da faiz kararlarında cesaretli davranacaktır" değerlendirmesi yaptı.

Merkez Bankası'nın ekim ve aralıktaki toplantılarında da faiz indirimlerini sürdüreceği öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Emre Alkin, "Ocak ayındaki toplantıda yüzde 13-14 politika faizi ile tanışabiliriz" dedi.

Bankaların kredi verirken politika faizinin üzerine yaklaşık 4 puan koyduğunu hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, "Yani 2020 başında reel sektör yüzde 20'nin altında faizle tanışabilir" yorumunda bulundu.

"BANKALAR DİKKATLİ DAVRANACAK"

Kredi faizlerindeki düşüşe rağmen bankaların kredi verirken dikkatli davranmaya devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, "Bankalar hikayesi, nakit akışı düzgün şirketlere kredi verecek. O nedenle şirketlerin kendine çeki düzen vermesi lazım" uyarısı yaptı.

Merkez Bankası ve BDDK'nın önümüzdeki dönemde kredi hacmini artıran bankaları destekleyici yeni kararlar alacağı öngörüsünde de bulunan Prof. Dr. Emre Alkin,

"Biliyorsunuz Merkez Bankası kredi hacmini yüzde 10 ila 20 arasında artıran bankaların zorunlu karşılıklarını düşürmüştü. Şimdi bu bankalara yönelik yeni teşviklerin devreye sokulacağını tahmin ediyorum" dedi. Prof. Dr. Emre Alkin, BDDK'nın da "Tier 2" olarak adlandırılan, tahsili gecikmiş alacağa dönme potansiyeli bulunan kredilerle ilgili daha önce kolaylaştırıcı adımlar attığını da hatırlatarak, "BDDK'nın bu konuda önümüzdeki dönemde biraz daha esneklik tanıyan yeni adımlar atacağını düşünüyorum" diye konuştu.